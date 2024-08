Piscinas, toboganes, senderos y cataratas lo esperan a tan solo dos horas de San José

Ecomusas llama la atención por su variedad de atractivos y por su belleza natural. (Jose Cordero)

Si está buscando un destino que combine varias aventuras en un solo lugar, queremos invitarlo a uno que lo cautivará con su encanto: Ecomusas.

Este parque acuático ofrece una variedad de atractivos que prometen diversión al máximo. Desde piscinas y toboganes hasta senderos y una impresionante catarata.

José Rojas nos recibió muy amablemente en Ecomusas. (Jose Cordero)

Nos fuimos hasta San Ramón de Alajuela, 1 kilómetro noroeste de la iglesia católica de Cataratas, en el distrito Alfaro, a dos horas de San José aproximadamente. Nos recibió José Rojas, el administrador del parque acuático, quien estaba encantado de hablarnos sobre el balneario y sus atractivos.

La catarata es todo un espectáculo que impresiona a cualquiera. (Jose Cordero)

“El proyecto nació como un balneario como en 1976 y ha perdurado todo este tiempo y a finales del 2022 se dio un giro a lo que fue el balneario y convertirlo en algo más atractivo para generar más visitación y es entonces cuando se convierte en un parque de aventura y se le agregaron otras amenidades como canopy, tarzan swing y sky bike, que es la bicicleta aérea”, nos comentó José.

En Ecomusas también se puede hacer rappel en seco o en catarata, mejor conocido como canyoning, que es bajar sobre la cascada de 65 metros de caída. Este lugar es ideal para todas aquellas personas que les gusta la adrenalina, pero también para aquellos que se dejan enamorar por la naturaleza.

Ecomusas se ubica en San Ramón de Alajuela, 1 kilómetro noroeste de la iglesia católica de Cataratas, en el distrito Alfaro. (Jose Cordero)

“Ecomusas ofrece una diversidad de atracciones para diferentes gustos, tenemos para los más aventureros actividades extremas como la catarata, igual que el sky bike, que tienen bastante adrenalina y también hay opciones para lo que quieren venir a las piscinas, a rodearse de la naturaleza, escuchar el ambiente”, mencionó Rojas.

En la fotografía Keiner Urbina y Cristian López, guías encargados de sky bike. (Jose Cordero)

El administrador recalcó que para aquellas personas apasionadas por las caminatas, el lugar cuenta con dos senderos, uno de seis kilómetros, aproximadamente, con cuatro cataratas más y uno de dos kilómetros que pasa por encima de la catarata principal.

Usted puede llevar su propia alimentación y pasar un día increíble. (Jose Cordero)

En el caso de la alimentación, usted puede elegir si comer en el lugar, ya que hay un restaurante bastante amplio y con varias opciones gastronómicas o bien llevar su propia comida, pero no se permiten bebidas alcohólicas. El restaurante generalmente está abierto los fines de semana, para que lo tome en cuenta y consulte al reservar.

Los toboganes hacen que la aventura sea más atractiva aún. (Jose Cordero)

“La idea de nosotros con respecto a traer sus propios alimentos es que les salga más económico y se les da esa opción”, agregó José.

En mi caso me dejé llevar por la adrenalina del sky bike, que son unas bicicletas, podríamos decir, voladoras, que están sobre unos cables y es necesario pedalear para llegar al otro extremo, es un atractivo espectacular. Hay mucha seguridad y sin su casco y otros accesorios no se puede realizar esta aventura.

Las vistas en todo el lugar son impresionantes y los atractivos llaman la atención de muchos. (Jose Cordero)

La experiencia en el sky bike es simplemente increíble. (Jose Cordero)

Cristian López y Keiner Urbina fueron los encargados de ayudarme con los implementos de seguridad y me dieron las instrucciones para que pudiera disfrutar de la atracción sin inconvenientes.

La vista desde la bicicleta es indescriptible, se pueden observar los árboles y la hermosa catarata.

Caminar por las zonas verdes del lugar da una tranquilidad increíble. (Jose Cordero)

Luego de esta actividad me fui a caminar por el sendero, que estaba un poco húmedo, pero que no fue problema porque hay donde sujetarse y llevé zapatos adecuados para no resbalarme, pude disfrutar de la catarata y del bosque, un escenario que verdaderamente me dejó sin palabras, también aproveché para cruzar un puente que estaba justo al frente de la catarata.

En cada uno de los lugares donde vuelva a ver, la vista es hermosa. (Jose Cordero)

“Tenemos bandera azul, estamos comprometidos con la parte ambiental y social y la gran diferencia de nosotros es que es un paisaje único, con una catarata tan única. Las personas tienen la percepción de que el agua y el lugar es frío, pero las condiciones climáticas han variado y quiero invitar a esa gente que vengan y exploren”, mencionó Rojas.

La naturaleza se une a la fiesta para hacer del lugar un paraíso. (Jose Cordero)

Si usted quiere ser parte de esta experiencia, le contamos que con Yuplón puede vivirla por un costo de 21.900 colones que incluye la entrada general, sky bike, canopy con tarzan swing, desayuno y almuerzo para una persona.

Esta opción aplica hasta el 13 de noviembre de este 2024. Para más información y para conocer los términos y condiciones puede visitar este enlace: Yuplón