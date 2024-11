Planta con pinta de peligrosa da origen a una de las bebidas mexicanas más famosas del mundo

Sin duda el tequila es una de las bebidas más famosas del mundo. (Yerlin Gómez)

Una planta que tiene pinta de peligrosa y que asusta con sus hojas espinosas, es la minita de oro del tequila mexicano, y acá se la vamos a presentar.

Esta famosa planta llamada agave no es tan amenazante como parece, aunque si usted se acerca y sus hojas lo punzan, podría sentir un leve ardor y picazón similar al dolor causado por una aguja; sin embargo, no hay nada que un algodón y un poquito de alcohol no puedan resolver, aquí lo que queremos resaltar es el papel de esta planta en la fabricación de esta popular bebida.

Los mexicanos son muy conocidos por su tequila. (Yerlin Gómez)

Durante nuestro tercer día en Guadalajara, a donde La Teja viajó para que conozcan un hermoso lugar más allá de nuestras fronteras, dimos un paso más allá para explorar el sabor del tradicional trago en un pueblo que lleva su mismo nombre.

Esta comunidad se ubica en Jalisco, a unas dos horas de Guadalajara y permite aprender desde la cosecha del agave, hasta la destilación y el embotellado. Uno sale de allí como todo un degustador.

El agave no es peligroso, pero si usted se le acerca mucho, sus espinas pueden lastimarlo. (Yerlin Gómez)

Para poder producir el tequila, se debe seguir un largo proceso. (Yerlin Gómez)

Las plantaciones de agave son todo un atractivo. (Yerlin Gómez)

El pueblo de Tequila es un destino popular tanto para nacionales como para turistas que desean profundizar en el tema y aprender a catar, además, destaca por su paisaje de plantaciones, sus tradicionales casas de adobe y su plaza central, donde se pueden encontrar desde dulces típicos hasta artesanías.

La decoración del lugar es muy llamativa. (Yerlin Gómez)

Si usted ama la cultura mexicana, este es también un destino perfecto. (Yerlin Gómez)

Los mexicanos saben degustar muy bien el tequila. (Yerlin Gómez)

El tour es muy educativo e involucra la historia. (Yerlin Gómez)

“Tequila no es solo la bebida que todo el mundo conoce, es un pueblo mágico donde esta bebida es elaborada. Vamos a ver los campos de agave, visitaremos una destilería, conoceremos todo el proceso, desde la fermentación hasta el embotellado, y terminaremos con una cata de los diferentes tipos de tequila”, mencionó Andrea Salazar, de la oficina de visitantes de Guadalajara.

En este lugar, el aroma del tequila se respira en el aire. En mi caso, fui al jardín botánico de Casa Sauza, un lugar extraordinario e histórico que atrapa por completo y brinda bastante información, por lo que es un recorrido educativo.

El pueblo Tequila tiene una belleza única. (Yerlin Gómez)

Hay muchas ventas de artesanías y recuerdos para llevarse. (Yerlin Gómez)

En el tour nos explicaron que la familia de los cactus y los agaves no es la misma, ya que con los primeros no se pueden elaborar bebidas, pero con el segundo se pueden fabricar el mezcal, sotol, bacanora, raicilla, pulque y el famosísimo tequila.

Para la producción de este licor mexicano, se utiliza una planta específica: el agave tequilana weber variedad azul. Esta planta es endémica de la región y posee un alto contenido de azúcares, lo cual es muy interesante, ya que para que un tequila sea reconocido como tal, su planta debe tener sus orígenes en la zona, y ahí mismo debe ser su producción.

Durante el recorrido se muestra cómo es la cosecha. (Yerlin Gómez)

Hay varias opciones de productos para saborear y degustar. (Yerlin Gómez)

Solo ciertos lugares son autorizados oficialmente para producir el tequila y Jalisco es uno de ellos.

Durante nuestro recorrido por las plantaciones, aprendimos muchas curiosidades, entre ellas cuál la parte específica de la planta utilizada en la producción, los tiempos de espera, los diferentes tipos de tequila, entre otros. Por supuesto que no perdimos la oportunidad de probarlo y es una experiencia 100% recomendada.

Al finalizar, disfrutamos de un cóctel y de los platillos del restaurante en el lugar. Luego, caminamos por el pueblo, que definitivamente nos demostró que el país azteca tiene muchísimo para ofrecer y no deja de impresionar.