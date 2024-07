¿Qué hizo Kenneth Vargas para superar el trago amargo de no jugar con la Sele de Gustavo Alfaro?

Esto hizo Kenneth Vargas tras el trago amargo de no jugar con la Sele de Gustavo Alfaro. (Fedefútbol)

Kenneth Vargas dejó ver su lado más sensible el pasado miércoles 3 de julio al expresar que le dolió mucho no haber jugado ni un minuto con la Sele en la Copa América, al no ser considerado por el seleccionador Gustavo Alfaro.

Todo apunta a que el futbolista ya pasó la página y que seguirá luchando por obtener un espacio en la Tricolor, por lo que decidió disfrutar de los últimos días que le quedan de vacaciones antes de retomar con su actual equipo, el Heart of Midlothian FC, en Escocia.

Kenneth Vargas estuvo disfrutando al máximo sus últimos días de vacaciones. (Instagram)

El delantero se dio una escapadita a playa Hermosa, en Guanacaste, junto a su pequeño hijo. Un lugar perfecto para rodearse de naturaleza y relajarse con el sonido de las olas del mar, por lo que fue una muy buena elección.

Esta playa de poca piedra y con oleaje moderado es muy buscada por los turistas, debido a que cuenta con variedad gastronómica y muchos lugares para hospedarse, el destino ideal para paseos familiares o con amigos.

Playa Hermosa es una de las más buscadas por los turistas gracias a su belleza.

Si usted quiere pasar estos últimos días de vacaciones, al igual que Kenneth, en un buen lugar, esta es una excelente idea. Si va desde San José, puede tomar la Ruta 27, Ruta (Caldera-Barranca), Ruta 1 (Interamericana Norte), Ruta 21, Ruta 151 y Ruta 159.

