Que las lluvias no lo agarren desprevenido con el aire acondicionado de su carro. (Albert Marín)

El carrito es un elemento muy importante de las familias, para ir al trabajo, a los centros de estudios, para hacer mandados o para ir a pasear, y aunque a menudo sí se le da mantenimiento al vehículo, el aire acondicionado es uno de los aspectos que a veces se descuida, y es en época de lluvias cuando, principalmente, surge la preocupación por este tema.

Es importante darle mantenimiento al aire acondicionado del carro cada año y medio o cada año. (Albert Marín)

Nos dirigimos hasta Tecni Frío, un taller mecánico que se encarga de brindar los mejores servicios para que su carrito esté en todas. Allí nos recibieron Alonso Alfaro y Joselinne Martínez, una pareja que ha logrado sacar adelante este negocio, que es muy frecuentado gracias a sus buenos servicios y a su ubicación estratégica.

El taller cuenta con todas las herramientas para darle a su carrito el trato que se merece. (Albert Marín)

“Junto con mi esposo, somos los propietarios de Tecni Frío, una empresa que nació por el deseo de superación de ambos. Tenemos dos hijas y por querer sacarlas adelante, quisimos probar suerte. Mi esposo tiene mucho conocimiento en aire acondicionado, entonces aprovechamos eso”, nos contó Joselinne.

Alonso ha aprovechado su conocimiento para sacar adelante el taller. (Albert Marín)

Alonso es técnico en aire acondicionado automotriz, cuenta con alrededor de 14 años de experiencia y nos explicó que en su taller se encargan de revisar todo tipo de vehículos.

La pareja lleva cuatro meses de haber iniciado este proyecto familiar y, gracias a su buena recepción, hasta contrataron al hermano de Joselinne, Kevin Martínez, quien aprovechó la oportunidad laboral para desarrollar sus capacidades y a la vez contribuir con su hermana y cuñado.

En la foto Bayardo Cruz, Kevin y Joselinne Martínez y Alonso Alfaro. (Albert Marín)

Otro de sus aliados fue don Bayardo Cruz, quien se acercó a preguntar por trabajo y hoy en día se ha convertido en una pieza fundamental para el crecimiento del negocio, gracias a su conocimiento en mecánica, tramado, balanceo de llantas, entre otros.

“Teníamos la maquinaria, pero estaba sin uso porque nuestro fuerte era el aire acondicionado, pero él (don Bayardo) vino a aportar muchos más servicios”, añadió Martínez.

El taller cuenta con equipo de calidad. (Albert Marín)

Bayardo tiene 30 años de experiencia y se destaca tanto en la mecánica como en el tramado y balanceo de llantas, por lo que sus aportes son parte del éxito de Tecni Frío.

Así que juntos han demostrado que sí se puede sacar adelante una empresa siempre y cuando hayan muchas ganas, buena actitud y disposición. Los cuatro integrantes de este equipo de trabajo son personas comprometidas y dispuestas a ayudar a quien se acerque a su taller.

Alonso nos comentó que uno de los errores más frecuentes es que las personas utilizan el aire lo más que puedan y, como sigue enfriando, no se dan cuenta cuando algo anda mal y llegan al taller hasta que ya hay una falla mayor, por lo que recomienda darle ese mantenimiento cada año o año y medio.

Don Bayardo es todo un experto en el tema de llantas. (Albert Marín)

“Lo que es falta de mantenimiento afecta mucho, esa es una de las razones por las cuales vienen muchos carros aquí, mucha gente viene con cuatro años sin revisar el vehículo. Lo que es el aire acondicionado, lleva un aceite en el compresor y si no se le da ese tipo de mantenimientos, puede llegar a quebrarse”, añadió Kevin.

Él señaló que, con las lluvias, muchas personas notan que el aire acondicionado no funciona, como también sucede cuando hay calores repentinos, pero de no ser por estas circunstancias, muchos no se dan cuenta. Esta falta de atención puede afectar el sistema de calefacción y hacer que la pieza interna se pudra con el tiempo y afecte el radiador del agua.

Tecni Frío ofrece precios accesibles. (Albert Marín)

“Nuestros clientes se pueden sentir seguros de que su carro está en muy buenas manos. Nuestros técnicos tienen años de experiencia y para nosotros va a ser un gusto atenderlos”, añadió Stephannie.

Tecni Frío se ubica en barrio México, de la antigua Botica Solera 75 metros norte, en la calle principal de La Uruca. Allí puede conocer más detalles sobre estos servicios tan necesarios.

El lugar es bastante espacioso y tiene una buena ubicación. (Albert Marín)

Si usted desea aprovechar y llevar su carrito a revisión, le cuento que con Yuplón, por un costo de 8.000 colones, se le puede revisar la carga de aire acondicionado, hacerle pruebas y revisión de fugas, además de un diagnóstico para el vehículo. Esta opción aplica hasta el 9 de octubre de este 2024.

Para más información y para conocer los términos y condiciones puede visitar este enlace: Yuplón

