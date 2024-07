Reconocido influencer español recibió invitación a Costa Rica y no imaginan su respuesta

Reconocido influencer español recibió invitación a Costa Rica y así respondió. (Instagram)

El reconocido influencer español, Alejandro Bocija, recibió una invitación a Costa Rica por parte de una sus seguidoras y no solo eso, sino que también le aseguró que si él viene a nuestro país, ella se enamoraría de él, por lo que Alejandro evadió su respuesta de una forma bastante sutil y desviando el tema.

Alejandro es un joven que padece tetraplejia, debido a un grave accidente que sufrió durante su adolescencia, el cual le paralizó casi todo su cuerpo; sin embargo, a pesar de esos obstáculos ha logrado destacar como influencer, tiktoker y streamer.

Alejandro sufrió un trágico accidente que le paralizó gran parte de su cuerpo. (Instagram)

Bocija, gracias a su atractivo físico, suele recibir comentarios románticos por parte de su público y entre ellos destacó uno que indica: “Qué chulo, yo sí me enamoraría de ti, ¿por qué no vienes a CR?” Ante esto, Alejandro no dudó en responderle con otro video, caracterizado por su habitual sarcasmo y humor.

“Qué chulo, yo sí me enamoraría de ti, ¿por qué no vienes a Cristiano Ronaldo? Mira, me encantaría conocer a Cristiano Ronaldo, pero solo si está en Dubai, porque he escuchado que en Dubai los vuelos son muy cómodos y yo como estoy en silla de ruedas, me encantaría ir en la cama”, señaló el tiktoker.

Muchas seguidoras halagan a Alejandro por su atractivo físico. (Instagram)

Después de eso, añadió que esos vuelos ofrecen camas, champán y habitaciones privadas, subrayando que sería el primer vuelo en el que estaría feliz de no estar en su silla de ruedas, entre otras explicaciones.

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos salieron a aclarar que se refería a Costa Rica, aunque no había duda de que el influencer lo sabía. Sin embargo, dado que su contenido se centra en el sarcasmo y el humor, no hubo ninguna molestia al respecto.