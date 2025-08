Ticos sacaron las uñas tras comentario de extranjero que menospreció a Costa Rica. (JOHN DURAN)

Un extranjero provocó el enojo de muchos ticos tras lanzar un comentario contra Costa Rica.

La polémica inició cuando la cuenta “Explora tu mundo” en TikTok publicó un video mostrando lo mejor de Costa Rica: su naturaleza, gastronomía y cultura. La grabación incluía la frase: “A mí qué me importa, de por sí yo soy de Guanacaste, Costa Rica”, como una expresión de orgullo nacional.

Sin embargo, un usuario extranjero comentó: “Gracias a Dios que no soy tico”, lo cual molestó a muchos.

La administradora de la cuenta pidió a sus seguidores que respondieran al comentario amablemente y los usuarios no se hicieron esperar.

“Superorgullosa de serlo”, “Orgullosa de ser tica”, “Gracias a Dios no lo eres”, “Gracias a Dios, porque los ticos no somos dolidos, somos pura vida”, “Lo mismo pensamos, ser tico no es para cualquiera”, “Estamos completos, qué bendición”, escribieron algunos.