Turista español se enamoró de Costa Rica... y también conquistó a más de una tica

Turista español se enamoró de Costa Rica y también robó corazones. (Miguel Ángel/Instagram)

Miguel Ángel, un turista español y creador de contenido, se vino a explorar Costa Rica y no solo quedó enamorado, sino que llamó la atención de las ticas y hasta salió halagado.

El joven se fue a aventurar a un mirador por la zona de Cinchona, desde donde se aprecia la catarata San Fernando.

“Estamos en Costa Rica y estamos desayunando en uno de los mejores sitios, por no decir el mejor sitio en el que he desayunado en mi vida, así que es para flipar, si no decídmelo vosotros mismos.

Miguel Ángel es muy querido en redes sociales. (Miguel Ángel/Instagram)

“Para empezar, estoy aquí, rodeado de colibríes, pero es que lo mejor es esto, mirad: las vistas son simplemente, increíbles”, mencionó Miguel.

Algunos usuarios le recomendaron lugares y le dejaron mensajes bonitos, mientras que otros no perdieron la oportunidad de halagarlo.

“Qué tan bonitos son los españoles”, “Pura vida, guapo”, “Demasiado guapo”, “¿Por qué son así los españoles?“, fueron algunos de los comentarios.

La publicación se realizó hace solo unas horas y ya suma más de dos mil reacciones.