Turista le hacía la cruz a Costa Rica y terminó enamorado del país

Le hacía la cruz a Costa Rica y terminó más enamorado que un tico. (Gonzalo Sans/TikTok)

Gonzalo Sans, un creador de contenido español, le hacía la cruz a Costa Rica, incluso era un “hater”, pero luego de su visita a nuestro país, cambió su opinión por completo.

Por medio de su cuenta de TikTok, compartió un video donde explica su experiencia y, a la vez, hace una invitación para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de venir.

LEA MÁS: Viajó hasta Costa Rica y vivió una experiencia que pocas personas pueden presumir

“Es que se habla poco de que Costa Rica es uno de los países más grandes sin ejército. Me parece maravilloso, me parece precioso, uno de los países con mayor diversidad del mundo. Uno de los que más está creciendo en toda la región”, expresó Gonzalo.

Luego, comentó que todo el mundo quiere venir y lo relacionó con la buena imagen que proyecta el país.

LEA MÁS: Turista agradeció por algo que pudo hacer en Costa Rica y que jamás podría hacer en su país

“En España ahora todo el mundo lo ama y yo era un poco hater, era como ‘no, o sea, todo el mundo no merece la pena’, y en serio merece la pena y me da lástima no haber conocido casi nada por falta de tiempo, pero obviamente voy a volver”, recalcó.

Sans incluso relacionó el país con un “alumno perfecto” y dijo que era muy divertido. Sin duda alguna, quedó más que enamorado y espera volver por más tiempo.