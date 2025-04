(Video) Influencer usó a Rodrigo Chaves para explicar algo sobre los ticos y desató la polémica

Influencer usó a Rodrigo Chaves para explicar algo sobre los ticos y a muchos no les gustó. (Rafael Pacheco )

James Homan, el reconocido creador de contenido, generó numerosas reacciones al utilizar al presidente Rodrigo Chaves para explicar algo sobre los ticos.

Qué gringo pinto, como también es conocido el influencer estadounidense, publicó un video en el que explica cómo es que pronunciamos la letra R en Tiquicia, para lo cual utilizó tres categorías: la gringa, la muy gringa y la callada.

“La gringa” viene al inicio de una palabra y tiene dos formas: la normal y la arrastrada”, mencionó James.

James Homan es muy querido por los ticos. (Cortesía James Homan/Cortesía James Homan)

En el caso de la “muy gringa”, explicó que esta se utiliza cuando la letra R está entre una T y una vocal, lo cual sonaría en una combinación de una Ch y una R.

En cuanto a “la callada”, señaló que suena como si se estuviera callando a otras personas, como una SH.

“Ahora, un mensaje especial para los ticos que se van a enojar conmigo: Primero, no estoy diciendo que todos los ticos hablan así, y si seguís negando, ¿cómo explicas esto?“, dijo antes de mostrar un clip del presidente Chaves.

En el fragmento utilizado por Homan, de unos cuantos segundos, el mandatario hace uso de las tres categorías, lo cual generó reacciones de los internautas.

“Tenés razón, pero ese señorsh del video no nos representa, hay mejores ejemplos”, “Excelente explicación”, “Nunca nadie lo había explicado tan bien”, “Me iba a enojar, pero luego me dio risa”, “El presidente habla así”, “Ese señor no representa a la mayoría de los ticos”, “Es cierto, pero es que Chaves habla terrible”, entre otros.