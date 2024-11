Yiyo Alfaro cuenta una extraña bienvenida que tuvo en Puerto Viejo

Yiyo Alfaro casi no cuenta su historia tras extraña bienvenida en Puerto Viejo. (Cortesía)

José Miguel “Yiyo” Alfaro nos tiene acostumbrados a verlo dándose esas escapaditas de vez en cuando y, como buen aventurero, quisimos preguntarle por sus destinos favoritos.

Fue entonces cuando nos contó sobre una extraña bienvenida que él y Bismarck Méndez recibieron en uno de sus viajes a Puerto Viejo, que “casi” no puede contar.

“Vieras que una vez iba en bicicleta con Bismarck, de Puerto Viejo hacia Bribrí, que esa zona nos gusta muchísimo, y yo veía que alguien, desde un palo, nos estaba tirando como una fruta, pero nos tiraba en los cascos y cuando me di cuenta eran congos (los que estaban lanzando)”, nos contó Yiyo entre risas.

LEA MÁS: Ligia Madrigal celebrará con su esposo en un lugar bajo las estrellas y no se imaginan dónde

A Yiyo le encanta andar en bicicleta. (Cortesía)

Parece ser que al congo, que estaba viendo todo desde arriba, no le agradó que estos dos amigos pasaran por debajo de los árboles y su manera de recibirlos fue atacarlos para que se fueran. Según recuerda Alfaro, el animal tenía algo parecido a un caimito, y como su casco era blanco, terminó todo manchado color naranja.

El carismático presentador reveló que por suerte andaba protección, porque de no ser así, hubiera sido otra historia. Inicialmente creyeron que era una persona, por lo que al darse cuenta que no, les causó mucha gracia.

Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez son amigos inseparables y compañeros de aventuras. (Cortesía)

LEA MÁS: El puente colgante vehicular más largo del mundo está entre la naturaleza de México

Otro dato interesante que conocimos durante la entrevista con el también actor, es que la provincia de Limón será su lugar para pasar el fin de año, ¡imagínese usted! Ya tiene más que planeada esa salida y hasta las maletas.

“Me gusta el Caribe, su gastronomía y su gente. Como a mí me encanta andar en bici, me voy desde las 5:30 a.m., y regreso a las 9 a.m., desayuno rico y me voy a la playa y ya me quedo todo el día. No me aburre nunca ir a Limón, ya más bien tengo listo todo para ir a Puerto Viejo ahora a final de año”, mencionó el presentador.

LEA MÁS: Nancy Dobles ya empezó a celebrar una fecha muy especial en un mágico lugar

Yiyo confesó que de allí le gustan mucho las playas, pero Punta Uva le encanta, más en la época en la que parece una piscina. Este es solo uno de los muchos destinos que le apasionan a Alfaro, ya que ha tenido la oportunidad de recorrer gran parte del país y no pierde la oportunidad de hacerlo siempre que puede.

Otra zona que atrae al aventurero, como buen alajuelense, es Poás, en Alajuela, la cual está dentro de su top y lo describe con mucho orgullo.

A Yiyo se le ve por todo lado porque es un aventurero. (Cortesía)

“Yo adoro esos lugares en Poás de Alajuela, que siempre está fresquito y te podés tomar un cafecito. Esa zona sigue siendo como de mis bonitas y me gusta mucho”, agregó el productor.

¿Y cómo no? Si este encantador destino tiene muchos lugares para ir a comerse algo rico, tiene bellezas naturales, cataratas y distintos tours para divertirse, algo que el alajuelense conoce muy bien.

LEA MÁS: Casa en medio del bosque se convirtió en un hotel para brindar una experiencia de montaña

Y como ya vimos que Alfaro no es solo playa, nos enteramos también que también tiene una fascinación con Monteverde, en Puntarenas, ese paraíso al que es imposible resistirse.

Las playas de Puerto Viejo no tienen comparación. (Rafael Pacheco Granados)

La naturaleza de Costa Rica atrapa por completo. (Alonso Tenorio)

“Vieras lo que me gusta a mí Monteverde. Ahí tenemos (él y Bismarck) tantos amigos que hemos hecho. Nos ofrece cataratas, bosque nuboso, puentes, buena comida, hay mucho por hacer. Se puede andar en bicicleta, hacer canopy y mucho más”, señaló el presentador.

Algo muy bonito que nos dijo es que Costa Rica es incomparable, le da trabajo y descanso a la vez y agradece que no le queda tan lejos el poder disfrutar de playa y montaña.

“Yo sí saco espacio y lo planeo: ‘En estas fechas quiero ir a conocer estos lugares de Costa Rica. Después de esta ola de trabajo voy a sacar un fin de semana para ir a conocer este río’. Y el país ofrece tantas posibilidades pagando y no, que ¿cómo las vamos a desaprovechar”, dijo el querido presentador.

En Monteverde hay muchos lugares para pasarla bien.

Algo muy importante que mencionó el comediante, y que vale la pena destacar, es que este país ofrece la posibilidad de visitar museos sin necesidad de hacer una gran inversión, invitando a descubrir todo lo hermoso que tiene Costa Rica.

Así que si usted, al igual que el presentador del 7, valora la belleza del país y disfruta de sus diversas alternativas para vacacionar a fin de año o en diciembre, puede considerar uno de los lugares recomendados por el alajuelense para irse a pasear en familia.