¿Va para La Fortuna? Le damos varias opciones de aguas termales con pases de un día

Las aguas termales ofrecen una amplia gama de beneficios, incluyendo la relajación muscular, el alivio del estrés y la mejora de la circulación sanguínea. En Costa Rica hay varios destinos que brindan este cálido placer, ideal para disfrutar en compañía de familiares, amigos o en pareja.

A continuación le presentamos una lista de lugares recomendados para pasar un agradable momento:

Baldi Hot Springs: Aguas termales puras y seguras para disfrutar Copiado!

Baldi Hot Springs es reconocido por ofrecer aguas termales de manantial 100% puras y libres de contaminación. Además, mantienen rigurosas medidas de limpieza diarias para garantizar la máxima seguridad.

Este complejo cuenta con 25 pozas de agua termal rodeadas de exuberante selva tropical. Estas cascadas cristalinas ofrecen un oasis de sanación donde los visitantes pueden relajarse y recuperar su bienestar.

El sonido del agua y el canto de los pájaros crean un ambiente sereno y tranquilo en Baldi Hot Springs. (Instagram Baldi)

En cuanto a la gastronomía, Baldi Hot Springs ofrece una experiencia culinaria que combina platos italianos y costarricenses.

Los entrada ronda estos precios según el tipo de cambio:

Aguas termales para adultos: ₡14.400

Aguas termales para niños: ₡10.100

Paquete de aguas termales + cena para adultos: ₡26.000

Paquete de aguas termales + cena para niños: ₡18.650

El horario de atención es de lunes a domingo, de 9 a. m. a 10 p. m.

Kalambu: Diversión para todas las edades Copiado!

Kalambu es ideal para celebrar cualquier evento y disfrutar de un día inolvidable. Ofrecen opciones para compañías, reuniones familiares, grupos escolares y actividades de fin de año, con atracciones para todas las edades.

Cuenta con una zona de juegos interactivos especialmente diseñada para niños, donde podrán explorar áreas de juegos en varios niveles y disfrutar de toboganes y piscinas seguras.

Kalambu cuenta con 12 piscinas, 8 calientes y 4 frías, provenientes de capas subterráneas de la Tierra, ideales para relajarse después de las emocionantes atracciones. (Instagram Kalambu)

El precio del locker es de ₡2.000, con un depósito reembolsable al regresar la llave.

Los precios de entrada a Kalambu son los siguientes:

Entrada general: ₡6.000

Entrada general con almuerzo: ₡9.500

Entrada general con cena: ₡9.500

Horario: de lunes a jueves, de 9 a.m. a 8 p. m. Viernes, sábado y domingo de 9 a. m. a 10 p. m.

Ecotermales Fortuna: Escape al paraíso natural Copiado!

Ecotermales Fortuna ofrece a los visitantes una experiencia en un entorno de paz y serenidad. Rodeados por el imponente volcán Arenal y el bosque tropical lluvioso, sus aguas termales son una fuente de relajación y bienestar.

Dentro de las instalaciones encontrarán un restaurante rústico donde podrá disfrutar de un almuerzo típico y una cena tipo buffet con carnes de alta calidad, ensaladas frescas y sabores costarricenses. También cuentan con una terraza junto a una poza natural, donde podrás relajarte y disfrutar de un cóctel.

Los precios de entrada son los siguientes:

Entrada para adultos durante el día: ₡11.000

Entrada para niños mayores de 5 años durante el día: ₡5.500

Entrada para adultos por la noche: ₡14.000

Entrada para niños mayores de 5 años por la noche: ₡7.000

Horario diurno: 9 a. m. a 4:30 p. m.

Horario Nocturno: 5 p. m. a 10 p. m.

Recreo Verde de Marsella: Un paraíso inmerso en la naturaleza Copiado!

Recreo Verde es un lugar perfecto para recargar energías y disfrutar de las mejores aguas termales de Costa Rica.

El lugar cuenta con servicio de comida que incluye desde casados hasta cortes de carne, salmón y comidas rápidas, todo a precios accesibles. Ofrecen piscinas termo minerales, tour de canopy, spa, senderos y áreas recreativas.

Recreo Verde cuenta con diferentes tipos de piscinas. (Instagram Recreo Verde)

En Recreo Verde se acepta una mascota pequeña por reserva.

Los precios de entrada son:

Adultos: ₡6.000

Niños ₡3.000

Abre todos los días de 7 a. m. a 9 p. m. y puede contactarlos a través del WhatsApp 8431-0450 o llamar al teléfono 4070-1611.

Una opción gratis

Termal Natural El Chollín Copiado!

Si busca una experiencia natural y reconfortante durante su visita a La Fortuna, El Chollín es la mejor opción. El lugar está ubicado aproximadamente a 50 metros del hotel Tabacón.

Puede estacionar su vehículo en la calle, un cuidador se encargará de velar por su seguridad mientras camina menos de 100 metros hasta llegar al río, cuyas aguas cálidas son calentadas por el volcán Arenal.

Una de las características más destacadas de estas aguas termales, además de ser gratuitas, es su entorno completamente natural, rodeado de exuberante bosque. Con una gran cantidad de pequeñas pozas y amplio espacio disponible.

Es importante mencionar que en El Chollín no se encontrarán las comodidades y servicios propios de los complejos turísticos. No hay taquillas, los caminos son de tierra y no hay duchas.

Puede acceder al río desde el margen izquierdo de la carretera, donde verá varios senderos que lo conducen al río. Un poco más adelante encontrará un sendero muy cómodo por el cual podrá descender sin problemas. A través de este mismo sendero también puede caminar río arriba y buscar un espacio más tranquilo que los ubicados junto a la carretera.

La entrada es gratuita y se recomienda llevar una mochila con elementos esenciales como hidratación, bloqueador solar, repelente de insectos, ropa adecuada para sumergirse en el río y ropa de cambio.

¡Ojo! Recomendación si va a visitar alguna de estas aguas termales Copiado!

No sumergir la cabeza.

“Una persona puede hacer uso de las aguas termales sin ninguna afectación siempre y cuando no sumerja la cabeza en el agua. Introducir la cabeza en el agua facilita el ingreso por vía nasal del microorganismo causante de meningitis amebiana.

“Por ello, se pide a los usuarios de aguas termales mantener en todo momento su cabeza fuera de las aguas termales naturales y vigilar a los menores de edad para cumplir esta instrucción”, afirma el Ministerio de Salud de Costa Rica.