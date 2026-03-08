Hombre apuñala a su novia en hotel y luego tira el cuerpo a la basura

Aparentemente la pareja tuvo un problema dentro del hotel. (Juan R. Costa)

Un caso estremecedor sacude al estado de Illinois, en Estados Unidos, luego de que un hombre fuera acusado de matar a su novia dentro de una habitación de hotel y deshacerse del cuerpo tirándolo a la basura.

Las autoridades señalaron como sospechoso a Arturo F. Taylor, de 54 años, vecino de Fox Lake, quien ahora enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. La acusación fue aprobada el pasado 27 de febrero por la Oficina del Fiscal del Condado de Cook.

De acuerdo con la investigación policial, el crimen ocurrió en un hotel ubicado en Elk Grove Village. Los oficiales llegaron al lugar a eso de las 4:18 de la madrugada del 25 de febrero, luego de recibir una llamada de emergencia.

Según People en Español, cuando los agentes revisaron la zona, encontraron el cuerpo de una mujer dentro de un contenedor de basura del hotel, quien posteriormente fue identificada como Colleen Bagley, de 50 años.

Las autoridades determinaron que la mujer murió tras recibir múltiples heridas de arma, por lo que el caso fue catalogado como un homicidio.

Un crimen que estremeció a Illinois: un hombre habría apuñalado a su novia en un hotel y después intentó ocultar el cuerpo en la basura. foto: People en español. (captu/captura)

Según los investigadores, Taylor y Bagley habrían tenido una fuerte discusión dentro de la habitación del hotel y en medio del conflicto el hombre presuntamente la atacó.

Parte clave de la investigación son las cámaras de seguridad del lugar. Los fiscales aseguran que en las grabaciones se observa al sospechoso caminando hacia los contenedores de basura cargando una bolsa, lo que levantó las sospechas de los investigadores.

El hermano de la víctima, Jason Ehardt, confirmó a medios locales que Taylor era la pareja sentimental de Bagley.

Las autoridades indicaron que, por el momento, todo apunta a que se trató de un hecho aislado y que no existe una amenaza para la comunidad.

Hasta ahora no se ha informado si el sospechoso presentó una declaración ante las autoridades o si ya cuenta con un abogado que lo represente en el proceso judicial.