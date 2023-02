¡De aplaudir! Mamá creó su propio negocito para estar más tiempo con sus hijos

El deseo de pasar más tiempo con sus hijos fue lo que impulsó a Natalia Zamora a dejar su trabajo como maestra de preescolar y tras unos años como ama de casa, decidió dedicarse a emprender su propio negocio.

Natalia Zamora emprendió su empresa Falu Decorations en el 2016. (Cortesía)

La decisión de dejar de trabajar la tomó cuando nació su hijo mayor Fabio Escalante Zamora, quien hoy tiene 13 años.

Luego llegó su hija Lucía (actualmente de 10 años) y ella quería colaborar más con la economía familiar, sin sacrificar el tiempo con ellos.

Por eso en el 2016, hace ya siete años, empezó a navegar en las aguas del emprendedurismo con su negocio Falu Decorations, una empresita de fiestas infantiles, las cuales la han llevado a buen puerto.

No ha sido una tarea fácil, pero sí llena de satisfacciones.

Antes de abrir su propia empresa decidió prepararse con varios cursos, pero tenía claro que quería que fueran en el área de entretenimiento para niños, que son su pasión, como profesional en educación preescolar.

La escogencia del nombre también refleja la importancia de sus hijos, pues “Falu” es en honor a Fabio y Lucía

Aprendió sobre animación de fiestas, pintacaritas, globoflexia (figuras con globos), algodones de azúcar, palomitas, galleta Suiza, galleta Mamut (que son rellenas de chocolate y marshmallows) y hacer figuras en marshmallows.

La emprendedora se capacitó en varios cursos como pintacaritas. (Cortesía)

“Gracias a Dios ya tengo una clientela conformada en todos estos años, que además me recomiendan y yo les hago los productos y la gente los viene a recoger o si puedo se los voy a dejar”, explicó la pulseadora mamita.

Inspiradora

Recientemente, con el crecimiento en las ventas que tuvo, pudo comprar una máquina grande de algodones de azúcar, una máquina de burbujas y una selladora.

Con el ejemplo que le ha dado a sus hijos, ya la menor de ellas, Lucía, quiere seguir sus pasos y ponerse su emprendimiento en la escuela.

“Ha sido una etapa muy bonita y de mucho trabajo, especialmente en fechas como el Día del Niño y vacaciones, me la he tenido que jugar para poder sacar los pedidos, porque mi esposo es contador y no siempre puede ayudarme a preparar los productos”, confesó Natalia.

Es por eso que ella le ruega a quienes la contacten para algún servicio, que al menos lo hagan con una semana de anticipación, para así poder organizarse bien y cumplir con los pedidos.

Ofrece variedad de productos para el disfrute de los niños en las fiestas. (Cortesía)

Como otra rama de su emprendimiento, ha dado cursos de cómo hacer figuras en marshmallows como a 30 pesonas para que ellas también puedan poner sus propios negocios.

“Una vez una muchacha que estaba llevando el curso se quedó sin trabajo y con lo que aprendió se fue para La Sabana a ofrecerlos y como los vendió todos en una hora, se aventuró en este mundo del emprendimiento”, recordó la mujer de 41 años.

Eso la llena de satisfacción, porque está ayudando a otras personas a salir adelante.

Precios cómodos

“Yo no tengo un mínimo, si me piden cinco algodones o palomitas, los hago, el precio que cobro es el mismo ¢500 por cada producto, a excepción de las figuras en marshmallows, que sale ¢750 cada una”, explicó Zamora.

Quienes le han contratado la animación con pinta caritas y los productos para 15 niños, les ha salido todo en ¢70.000. Pero el precio siempre dependerá de la cantidad de niños y de horas que quieran que juegue.

“Es normal que en una fiesta infantil jueguen una hora u hora y media lo máximo, porque más de ese tiempo los niños se cansan y en una fiesta se debe reventar la piñata, cantar el cumpleaños y comer, por eso me quedo solo ese tiempo”, compartió la vecina de Lagunilla de Heredia.

Ella trabaja principalmente en el Gran Área Metropolitana (GAM) y cobra conforme al desplazamiento que deba hacer, pero ya la han contratado para animar, por ejemplo, una boda en playa Esterillos, en Puntarenas.

Recientemente pudo comprarse una máquina para hacer algodones de azúcar. (Cortesía)

“En familia todos somos como emprendedores, mi hermano Rodrigo Zamora tiene una empresa que se llama Drink coctelería, que tienen barras móviles para licores y lo contrataron a él para la boda y la novia le preguntó si conocía de alguien que se encargara de divertir a los chicos durante el matrimonio y él me recomendó”, narró.

Para este San Valentín ofrece flores en marshmallows y galletas Mamut que vienen presentadas como una paleta.