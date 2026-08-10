18 años de transformación: así cambia el mercado de seguros en Costa Rica

Presentado por: Sugese

Hace 18 años, Costa Rica abrió su mercado de seguros y puso fin a más de ocho décadas de monopolio. Con ese cambio nació un nuevo escenario para la industria, caracterizado por la entrada de nuevos competidores, una mayor diversidad de productos y la necesidad de contar con una supervisión especializada que acompañara la evolución del sector.

En este contexto, la Superintendencia General de Seguros (Sugese) ha desempeñado un papel central en la consolidación de un mercado más competitivo, ordenado y orientado a la protección de los consumidores. La apertura impulsó cambios que trascendieron la llegada de nuevas aseguradoras y transformaron la forma en que la industria desarrolla productos, atiende a sus clientes y gestiona los riesgos.

Dieciocho años después, el mercado cuenta con 12 aseguradoras autorizadas y ofrece soluciones cada vez más especializadas para personas y empresas. La competencia también ha acelerado la incorporación de tecnología, nuevos canales de atención y servicios que responden a un consumidor más informado y exigente.

Ahora, el sector enfrenta una nueva etapa. La inteligencia artificial, el análisis de datos, la digitalización y la personalización de las coberturas están redefiniendo la manera de entender el seguro. A esto se suman riesgos emergentes como el cambio climático y las amenazas cibernéticas, que demandan nuevas respuestas de la industria y una visión cada vez más enfocada en la prevención.

Pero el crecimiento del mercado también plantea desafíos pendientes. Aumentar la penetración de los seguros, fortalecer la cultura del aseguramiento y acercar la protección financiera a más personas forman parte de las tareas que marcarán los próximos años.

A 18 años de la apertura, este especial de Sugese recorre la transformación del mercado asegurador costarricense, sus principales hitos, los cambios que ya experimenta la industria y los retos que definirán su futuro.