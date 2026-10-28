Presentado por: GAC Motor

La marca de autos china GAC Motor está viviendo una transformación en Costa Rica desde que recientemente fue adquirida por Grupo Q con una inversión que superó los $2 millones. Ante esto, la marca decidió mostrar en una experiencia diferente los tres vehículos que está promoviendo para la venta y que el público pudiera conocer a fondo su carrocería, interiores y detalles distintivos.

Estos son los tres modelos que GAC Grupo Q comenzará a vender en Costa Rica

Con el notable crecimiento de los autos de origen chino en el país, para Grupo Q resultaba un paso lógico aliarse con un fabricante de peso global como GAC Group, con 14 años consecutivos en la lista Fortune Global 500 y una trayectoria de producción para marcas de escala mundial, poniendo esa ingeniería y conocimiento al servicio de la clientela costarricense.

En una experiencia donde pudimos conocer de cerca sus acabados en el showroom y realizar un test drive desde La Uruca hasta San Rafael de Heredia, la firma presentó las tres opciones tipo SUV año modelo 2027 disponibles en el mercado nacional:

1. GAC EMZOOM

Es el SUV de entrada a la marca y lo primero que destaca al tenerlo enfrente es su diseño: tiene líneas dinámicas, cortes afilados y aros deportivos que se alejan de la estética tradicional.

Su propuesta combina comodidad, un espíritu ágil y conectividad ajustada a un presupuesto que parte desde los $24.900. En cuanto a prestaciones, incorpora diferentes modos de manejo y un motor 1.5 Turbo de 177 caballos de fuerza con transmisión de doble embrague (DCT) de siete velocidades.

GAC MOTOR GRUPO Q El modelo de entrada de la marca es el GAC ENZOOM, destaca por su diseño angular y deportivo, con un motor 1.5 Turbo de 177 hp.

2. GAC GS4

Este SUV mediano fue el asignado para nuestra prueba de manejo. Desde que subimos comprobamos que está pensado para viajar cómodo y seguro: cuenta con una pantalla de instrumentos de 8 pulgadas frente al conductor, una pantalla central de 10,1 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto para que tanto el conductor como sus acompañantes gestionen el entretenimiento a gusto, ocho bolsas de aire y el paquete completo de asistencias ADAS.

El panel digital reúne la información clave del viaje, desde la velocidad y el estado de marcha hasta la presión en tiempo real de cada neumático.

La experiencia confirmó lo que promete en el papel. En pista rápida responde con soltura gracias a sus 174 Hp y 270 Nm de torque, mientras que en la montaña, donde la topografía cambia y las pendientes se vuelven exigentes, el GS4 respondió con firmeza.

“Tiene un turbo diseñado específicamente por GAC para que la alimentación empiece desde bajas revoluciones y no sientas ese atraso de tener que apretar el gas y esperar a que se active”, comentó Diego Guevara, gerente de ventas de GAC Grupo Q.

GAC MOTOR El SUV el GAC GS4 MAX combina confort y respuesta ágil en carretera, con el respaldo de ocho bolsas de aire y el paquete de asistencias ADAS.

3. GAC GS8

Pensado para quienes buscan verdadera amplitud, es el modelo más robusto de toda la gama. Sobresale por una presencia imponente, acabados de alta gama y tres filas de asientos reales con capacidad para siete pasajeros.

Su potencia se respalda en un motor 2.0 Turbo con 248 HP y transmisión automática AISIN de ocho velocidades. En el apartado tecnológico incorpora una pantalla de 14,6 pulgadas diseñada para llevar la experiencia en carretera a un nivel de confort superior, ideal para trayectos largos con máxima comodidad y respuesta de sobra.

Con tres filas de asientos para siete pasajeros y motor 2.0 Turbo de 248 hp, el GAC GS8 se posiciona como el modelo más robusto y amplio.

Cobertura y confianza en todo el país

Uno de los puntos clave de esta llegada es la tranquilidad posventa. La operación de GAC Motor en Costa Rica genera 15 empleos directos y 25 indirectos, e incluye una inversión inicial de $150.000 destinada a inventario de repuestos en el país y una garantía de fábrica de cinco años o 150.000 kilómetros.

“Al estar respaldado por Grupo Q tenés esa seguridad de que tu auto va a estar bien cuidado, con talleres, repuestos y puntos de venta por todo el país; no vas a estar solo”, recalcó Guevara.

Diego Guevara, gerente de ventas de GAC Grupo Q.

Los tres modelos ya se pueden conocer y solicitar para test drive en las agencias de La Uruca, Curridabat y Terrazas Lindora, así como en las sucursales de Grupo Q en San Carlos, Liberia, Guápiles y Pérez Zeledón.

Apertura de sucursales regionales GAC Grupo Q