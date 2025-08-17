Arsenal inicia la Premier League con gran triunfo ante un grande del fútbol inglés

El Arsenal marcó pronto y pudo resistir después los ataques del Manchester United, ganando 1-0 en Old Trafford, este domingo, en la primera jornada de la Premier League, en la que el campeón mundial Chelsea decepcionó con un 0-0 ante el Crystal Palace.

Declan Rice (41) dio la asistencia a Riccardo Calafiori para el único gol del partido. (AFP/AFP )

Un saque de esquina lanzado por Declan Rice y rematado de cabeza en el segundo palo por el italiano Riccardo Calafiori (minuto 13), después de una intervención fallida del arquero turco del United, Altay Bayindir, fue suficiente para que los tres puntos fueran para el Arsenal.

LEA MÁS: Primer partido del Livepool sin Diogo Jota fue un mar de lágrimas y su esposa estuvo presente

El guardameta visitante, el español David Raya, fue el protagonista del partido con sus intervenciones salvadoras.

“No fue nuestro mejor día con el balón. Defensivamente, no hicimos nuestro mejor partido, así que ha sido una dura lucha. Luchamos hasta el final defendiendo ese gol que habíamos logrado, es lo que hay que destacar hoy”, valoró Raya.

Arsenal sacó un triunfo trabajado ante Manchester United. (AFP/AFP )

El otro encuentro destacado del domingo fue el derbi londinense en el que Chelsea y Crystal Palace empataron a cero.

Era el primer juego oficial para el Chelsea, desde que el pasado mes conquistara el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

LEA MÁS: Yerno de Marvin Solano nació cerca de Anfield y en el mismo hospital que Steven Gerrard

El Crystal Palace se confirma como un equipo incómodo para los grandes, una semana después de haber ganado en la tanda de penales al Liverpool en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).

El primer líder del torneo es el Manchester City, que goleó como visitante a Wolves, 4 a 0.