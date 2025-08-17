Cables

Arsenal inicia la Premier League con gran triunfo ante un grande del fútbol inglés

Otro grande es el primer líder de la Premier League

EscucharEscuchar
Por AFP

El Arsenal marcó pronto y pudo resistir después los ataques del Manchester United, ganando 1-0 en Old Trafford, este domingo, en la primera jornada de la Premier League, en la que el campeón mundial Chelsea decepcionó con un 0-0 ante el Crystal Palace.

Arsenal vs Manchester United, premier league
Declan Rice (41) dio la asistencia a Riccardo Calafiori para el único gol del partido. (AFP/AFP )

Un saque de esquina lanzado por Declan Rice y rematado de cabeza en el segundo palo por el italiano Riccardo Calafiori (minuto 13), después de una intervención fallida del arquero turco del United, Altay Bayindir, fue suficiente para que los tres puntos fueran para el Arsenal.

LEA MÁS: Primer partido del Livepool sin Diogo Jota fue un mar de lágrimas y su esposa estuvo presente

El guardameta visitante, el español David Raya, fue el protagonista del partido con sus intervenciones salvadoras.

“No fue nuestro mejor día con el balón. Defensivamente, no hicimos nuestro mejor partido, así que ha sido una dura lucha. Luchamos hasta el final defendiendo ese gol que habíamos logrado, es lo que hay que destacar hoy”, valoró Raya.

Mikel Merino del Arsenal disputa el balón con el portugués Bruno Fernandes del Manchester United, durante el compromiso por la Liga Premiere en Old Trafford.
Arsenal sacó un triunfo trabajado ante Manchester United. (AFP/AFP )

El otro encuentro destacado del domingo fue el derbi londinense en el que Chelsea y Crystal Palace empataron a cero.

Era el primer juego oficial para el Chelsea, desde que el pasado mes conquistara el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

LEA MÁS: Yerno de Marvin Solano nació cerca de Anfield y en el mismo hospital que Steven Gerrard

El Crystal Palace se confirma como un equipo incómodo para los grandes, una semana después de haber ganado en la tanda de penales al Liverpool en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).

El primer líder del torneo es el Manchester City, que goleó como visitante a Wolves, 4 a 0.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
premier leaguearsenalmanchester unitedmanchester city
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.