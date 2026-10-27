¡Una noche cuesta hasta ₡6,5 millones! Visita del papa León XIV dispara precios de hospedaje en Argentina

La visita del Papa León XIV a Argentina mantiene expectantes a miles de fieles y también está moviendo el mercado turístico.

La alta demanda de hospedaje ha reducido las opciones disponibles en varias ciudades y provocado que algunos alojamientos publiquen tarifas que alcanzan cifras millonarias.

El viaje, que sería la primera visita de un pontífice a Argentina desde la llegada de Juan Pablo II en 1987, también ha generado un importante movimiento en las plataformas de reservaciones. (Shutterstock/Foto)

Según la información publicada por el diario argentino La Nación, la visita está prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Luján y Córdoba.

El viaje, que sería la primera visita de un pontífice a Argentina desde la llegada de Juan Pablo II en 1987, también ha generado un importante movimiento en las plataformas de reservaciones.

Para poner los precios en perspectiva, tomando como referencia un tipo de cambio aproximado de ₡455,25 por dólar estadounidense y ₡0,2955 por peso argentino, algunas tarifas equivalen a varios millones de colones por noche. Las conversiones son aproximadas y pueden variar según el tipo de cambio del día.

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Las zonas de Centro y Recoleta fueron las que concentraron el mayor impulso inicial de la demanda tras el anuncio de la llegada del papa (Nación Argentina/La Nación Argentina)

Hospedajes de hasta ₡6,5 millones por una noche

Luján es una de las ciudades donde el aumento de precios resulta más llamativo.

La cercanía con la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales puntos de interés religioso del recorrido, se ha convertido en un factor determinante para quienes buscan hospedaje.

Para la noche del 10 de noviembre, un día antes de la visita del Papa a esa ciudad, gran parte de los alojamientos ya no están disponibles.

Un análisis de la plataforma Propio, especializada en tecnología para el sector inmobiliario, encontró que el precio típico de una noche en alojamientos temporarios alcanza los US$1.500, es decir, aproximadamente ₡683.000.

La diferencia es considerable si se compara con los US$480 —unos ₡218.500 — registrados para el 17 de noviembre, o los US$218 —cerca de ₡99.200 — de un martes de octubre.

Según el análisis, la tarifa típica para la noche previa a la visita es casi siete veces mayor que la de un martes de octubre y más del triple que la de una semana después.

Además, las opciones más económicas escaseaban. Para quienes buscaban habitaciones o propiedades con tarifas inferiores a US$200, equivalentes a unos ₡91.000, solamente se encontraron ocho publicaciones disponibles. Una semana después, la cifra subió a 77.

En los hoteles y hostales, la situación tampoco es sencilla. El estudio identificó seis opciones publicadas dentro de un radio de cinco kilómetros de Luján, con un precio de US$887 por noche, aproximadamente ₡403.700. Una semana después, la tarifa baja a US$337, unos ₡153.400.

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El papa es muy querido entre ka juventu. Él no tendrá que recibir ningún tratamiento contra el cáncer. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Hay propiedades que cobran millones de pesos argentinos

Las tarifas publicadas en Booking también muestran diferencias importantes entre las propiedades.

Un departamento con capacidad para cinco personas se ofrece por 1.500.000 pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente ₡443.000. Otro apartamento de dos ambientes, ubicado a 300 metros de la basílica, cuesta 2.800.000 pesos argentinos, unos ₡827.000, sin incluir el costo adicional del estacionamiento.

Pero hay opciones mucho más caras. Un departamento de un dormitorio, con capacidad para dos adultos, se publica por casi 13 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos ₡3,84 millones por noche.

La tarifa más elevada corresponde a un chalet de dos dormitorios y alcanza casi 22 millones de pesos argentinos; es decir, aproximadamente ₡6,5 millones por una sola noche.

La disponibilidad limitada también llama la atención por otro detalle: algunas propiedades no tienen reseñas de huéspedes, lo que podría indicar que fueron incorporadas recientemente a la plataforma.

Incluso, hay anuncios que mencionan expresamente la visita del Pontífice como un atractivo para quienes desean hospedarse en la zona.

Buenos Aires: pocos espacios disponibles, pero precios más estables

En la capital argentina, el panorama es diferente. Aunque no se observan aumentos tan extremos como en Luján, encontrar hospedaje se ha vuelto más complicado.

Al consultar Booking para la noche del 9 al 10 de noviembre, la plataforma advertía que el 74% de los alojamientos ya no estaban disponibles para esas fechas.

La cadena hotelera Wyndham indicó que el anuncio de la visita aceleró las reservaciones en distintos establecimientos, especialmente en las zonas del Centro y de Recoleta.

Las ocupaciones previstas para esas fechas oscilaban entre aproximadamente el 50% y el 95%, dependiendo del hotel y varios establecimientos ya superaban el 70%.

Sin embargo, las tarifas se mantienen relativamente estables en comparación con las de Luján.

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En Buenos Aires la visita del papa León XIV mantiene en expectativa a miles de fieles y también está moviendo el mercado turístico. (Deensel/Wikimedia Commons)

Según la cadena hotelera, los precios promedio se ubican entre US$120 y US$155 por noche, lo que representa aproximadamente entre ₡54.600 y ₡70.600.

La diferencia con las tarifas habituales de noviembre sería de unos US$5 adicionales en algunos casos, equivalentes a aproximadamente ₡2.300. Córdoba: el 81% de los alojamientos ya no están disponibles.