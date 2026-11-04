A Alajuelense le surgió un problema de última hora previo al juego contra Sporting FC

Alajuelense sufre un severo problema de cara al juego ante Sporting FC, que será el sábado 7 de noviembre a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los erizos informaron que la venta de entradas en línea se suspende de momento debido a inconvenientes técnicos que afectan la plataforma de TicketShow, proveedor del servicio.

A causa de esta situación, la dirigencia habilitará un horario especial para la venta de los boletos, que será en la Catedral rojinegra.

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El juego entre Alajuelense y Sporting FC será este sábado, a las 7 p.m. Foto: Albert Marín. (Albert Marin /Albert Marin)

La venta de boletos

Este será el horario de venta de entradas:

Jueves 5 de noviembre: de 12 mediodía a 6 p.m.

Viernes 6 de noviembre: de 9 a.m. a 6 p.m.

Sábado 7 de noviembre: de 9 a.m. a 8 p.m.

Además, la LDA dio información sobre el ingreso de asociados y socios comerciales.

“El viernes 6 de noviembre, los asociados y socios comerciales recibirán en sus correos electrónicos las entradas correspondientes, mediante un código QR que deberán presentar para ingresar al estadio.

“Adicionalmente, el sábado 7 de noviembre, a partir de las 9 a.m., se habilitará una ventanilla especial de atención para brindar asistencia a los asociados que requieran apoyo con sus códigos QR o el proceso de ingreso”.