La dura distancia que enfrenta Allen Guevara por el sueño de su hijo en Alajuelense

Mientras Allen Guevara lucha por escribir su nombre en la historia del fútbol costarricense, en Alajuela hay un pequeño que sigue sus pasos muy de cerca. Se trata de Ignacio Guevara, su hijo de 11 años, quien heredó la pasión de su padre y ya se abre camino como extremo en las ligas menores de Alajuelense.

Aunque actualmente los separan varios kilómetros —pues Allen vive solo en la zona norte por su vínculo con los Toros, mientras su esposa Fernanda y el pequeño permanecen en El Coyol para no interrumpir los estudios del muchacho—, el futbolista aprovecha cada momento en familia para guiarlo.

Hoy, Nachito (como le dicen de cariño) ya suma minutos en la categoría sub-12 manuda. El Cusuco procura inculcarle que la entrega y el nunca dar una pelota por perdida son valores indispensables tanto en la cancha como en la vida diaria.

Ignacio "Nachito" Guevara, el hijo de Allen Guevara juega en la categoría Sub-12 de Alajuelense. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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Labrando su camino

Allen conversó con La Teja y relató el presente de su muchachito, quien juega en su misma posición con los cachorros del CAR.

“Nachito tiene 11 años, ya está grande y le gusta mucho el fútbol, y lo he venido apoyando en todo; esa es una de las razones por las cuales él y su mamá se quedaron en Alajuela.

“Compite en el torneo de liga menor de la Unafut y desde pequeño él veía mi trabajo y le gusta lo que yo hago. Hace poco abrimos un negocio y mi esposa está pendiente de eso y además no queríamos que él cambiara de escuela y por eso vivo solo”, comentó.

Guevara reveló que su retoño llegó hace cuatro años al CAR y desde hace dos ya participa en los torneos de liga menor. El experimentado futbolista reveló qué es lo que trata de transmitir en el día a día en lo deportivo.

Desde pequeño, Nachito sigue los pasos de su experimentado papá. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

“El mensaje que trato de transmitirle es que debe tener pasión por lo que hace, que se sacrifique, que nunca de ningún balón por perdido y que entregue todo por esta carrera, que siempre sienta esas ganas de jugar, porque para estar en esto hay que ser un apasionado”, comentó.

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Allen caza un récord

Allen está a las puertas de superar el histórico récord de Marvin Obando, sobre la cantidad de partidos jugados en el fútbol costarricense y este es un tema que no pasa desapercibido entre padre e hijo.

Don Marvin llegó a los 685 encuentros y el domingo anterior, el exjugador de Alajuelense completó su duelo número 680, es decir, está a seis partidos de superar la hazaña lograda por el exjugador del Herediano.

“Claro que sí hemos hablado del tema, porque después de un partido analizamos lo que jugué, lo que se puede mejorar y trato de aconsejarlo, porque para estar tanto tiempo en el fútbol, siempre hay que dar dar el máximo.

“Él cree que es algo normal del futbolista, pero en este momento disfruta el día a día y de momento no piensa en el futuro, pero claro que está pendiente de este tema, porque a veces puede que veamos algo en redes sociales y él pregunta.

Allen Guevara llegó a los 680 partidos en la primera división. Foto: prensa SC. (Fotografía: AD San Carlos /La Nación)

“Nosotros disfrutamos del día a día, porque aunque sé que estoy cerca de lograrlo, muchas cosas pueden pasar en el camino y para mí es un orgullo porque detrás de esa cantidad de partidos hay muchos años de sacrificio, disciplina, momentos buenos, momentos difíciles y al final uno se enfoca en eso, en escribir esa historia, para luego ver hacia atrás y ver que dejé algo que marca a las nuevas generaciones”, reveló.

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