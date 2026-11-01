Cartaginés sigue de fiesta e hizo ver mancitos a los toros de San Carlos

La fiesta de la clasificación a la final de la Copa Centroamericana, por parte del Club Sport Cartaginés, luego de eliminar al Olimpia en Honduras, se trasladó al certamen local con una victoria, ante un rival directo, como lo es San Carlos 3-0.

A pesar de que en el inicio del juego las graderías del Fello Meza no estaban llenas (seguramente porque andaban en misa), con el pasar de los minutos, el reducto blanquiazul mostró sus mejores galas para apoyar a su equipo, que vive un gran momento en el plano nacional e internacional.

Joaquín Alonso sigue enamorado del gol con Cartago. (Cartaginés/Cortesía)

Con esta responsabilidad de también ganar en el campeonato nacional, Cartago empezaría la alegría desde temprano, cuando en un tiro de esquina, Joaquín Alonso Hernández remató una pelota a los 9 minutos para poner el primero y seguir sumando en su lucha por la tabla de goleadores.

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A los 18, el arquero José David Vega hizo una tremenda tapada para enviar un balón al tiro de esquina, y en ese mismo, fue Diego Mesén el que encontró la esférica y, con un remate que fue desviado por un defensor, los de Amarini Villatoro pusieron el segundo de la mañana en Cartago.

El primer tiempo fue un monólogo de un Cartaginés que, con el paso de los minutos, estaba consolidando más su posición en la zona alta de la tabla, mientras que Wálter Centeno se observó visiblemente molesto con el accionar de sus pupilos.

Mesén se hizo presente en el marcador ante San Carlos. (Cartaginés/Prensa)

Para el complemento, Paté hizo las variantes correspondientes, y el partido empezó a tomar un rumbo distinto, ya que los Toros del Norte empezaron a generar peligro sobre el arco de un cuestionado Kevin Briceño, quien a los 53 hizo una gran tapada para que los hinchas blaquiazules le dieran su respaldo y apoyo a pesar de los últimos fallos.

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La fiesta de los blanquiazules tuvo un importante lunar, cuando a los 71 minutos, Bernal Alfaro tuvo que salir de cambio por lesión. El volante se observó visiblemente afectado, tocándose una de sus rodillas, y teniendo que salir en camilla mientras se tomaba el rostro, gesto que demuestra lo afectado que estaba, máxime que el jugador ha sido muy golpeado por lesiones a lo largo de su carrera.

Pese a ese trago amargo, la cereza al pastel de la mañana para los azules se la puso Douglas López, a los 86, quien tras una gran acción de Manuel Morán, a quien el público ovacionó, asistió al volante número 8 para que fusilara a San Carlos con el 3-0.

Cartaginés le ganó a un rival directo como San Carlos. (Cartaginés/Cortesía)

Al 89, un segundo lunar a la gran mañana de Cartago se lo dio Juan Gaete, quien tras una innecesaria entrada se fue expulsado de roja directa por una plancheta; es decir, que como mínimo se perderá dos juegos, a falta de cuatro jornadas de la fase regular del Apertura 2026.

Con el pitazo final, Cartaginés mantiene el pulso por el liderato, le gana a un rival directo y encima sostiene la marca perfecta de solo victorias en el estadio Fello Meza a lo largo de esta campaña, tanto en el apartado local como internacional.