¿Qué anunció? Mario Redondo sorprendió con una noticia de cara a la final de la Copa Centroamericana

En Cartago ya se palpa la final de la Copa Centroamericana entre brumosos y la Liga Deportiva Alajuelense con un importante anuncio que hizo el alcalde de esa provincia, Mario Redondo.

El alcalde quiere que su pueblo reviva aquella histórica noche del 6 de julio de 2022, día en que Cartaginés acabó con una sequía de más de 80 años sin alzar el cetro nacional, y ahora que están de regreso en una disputa por un trofeo, en esta ocasión a nivel internacional, Redondo quiere tener una fiesta para disfrutar de esta histórica final ante los rojinegros.

Redondo quiere que la final de la Copa Centroamericana sea una fiesta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Queremos tener una pantalla gigante en Plaza Mayor de Cartago, para que el 6 de diciembre en la noche, todos podamos ver la final del campeonato centroamericano de campeones, entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés. Recordar aquella noche inolvidable del 6 de julio del 2022″, puso don Mario en su cuenta de Facebook.

Las calles de Cartago fueron inundadas por hinchas del Cartaginés para celebrar esa copa hace cuatro años, en una noche en la que miles se reunieron a ver el duelo en el mencionado lugar.

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Ya para la celebración del pase a la final, luego de eliminar al Olimpia de Honduras, el aficionado brumoso se tiró a la calle a festejar el boleto para disputar ese cetro del área centroamericana, que, al igual que en 2022, tendrá que disputarse contra la Liga Deportiva Alajuelense, en lo que podría significar la primera copa de este certamen para los blanquiazules y su segunda internacional junto a la Concacaf que consiguieron en 1995.

Miles de brumosos se concentraron a celebrar y ver la final del 2022. (Rafael Pacheco Granados)

La final de ida de la Copa Centroamericana se jugará en el Fello Meza el miércoles 2 de diciembre a las 7 p. m., mientras que ese duelo de vuelta será el domingo 6 de diciembre a las 6 p. m.