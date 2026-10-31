Giancarlo González tiene claro cuál será el reto de Alajuelense contra Cartaginés

Giancarlo González, capitán de Alajuelense, habló de la final de la Copa Centroamericana que los leones jugarán contra Cartaginés, los días 2 y 6 de diciembre.

El Pipo destacó las capacidades del equipo que dirige Amarini Villatoro y recalcó que se medirán ante un equipo que ha crecido mucho.

“Sabemos que Cartago es un buen equipo, llegó con las mismas condiciones que nosotros a la final. La serie es un 50-50, el equipo ha crecido mucho; los respetamos y vamos a ir a jugar la final, primero en el Fello y luego en el Morera”, comentó.

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Giancarlo González analizó la final de la Copa Centroamericana, ante Cartaginés. Foto: John Durán. (John Durán/Jdurán)

El torneo más importante

González está ilusionado por disputar una nueva final internacional.

“Sacar este partido es importante, nos estábamos jugando el pase a una nueva final, buscar el tetracampeonato en el torneo más importante del área.

“Estamos contentos con el equipo, con el esfuerzo que han dado los jugadores; fue un juego difícil, enfrentamos a un gran rival”, comentó.

Luego del partido ante el Motagua, por la semifinal del torneo regional, Giancarlo dedicó unos minutos para hablar del joven Yerlan Sosa, una de las promesas del conjunto liguista, que ha sumado minutos en la Selección Nacional.

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“Él tiene un gran crecimiento, se le nota la madurez y lo ha demostrado en los partidos con la Liga y la Selección. Es importante que mantenga los pies en la tierra, que sea humilde y que no se conforme.”

Yerlan Sosa es una de las promesas de Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

”Que piense en grande, en un Mundial, en ir afuera. Esos son los consejos que se le pueden dar a un jugador como él, que siga con los pies en la tierra”, aseguró.