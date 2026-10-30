Óscar Ramírez confirmó una baja importante y mantiene una duda para el clásico

Alajuelense tendrá una baja muy importante para el clásico contra el Deportivo Saprissa que será este domingo.

El duelo será a las 4 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa y el técnico liguista Óscar Ramírez confirmó que hay un jugador que es duda, pero que otro queda descartado para este duelo.

Este viernes, el Macho dio una conferencia de prensa previo a este duelo y habló de la situación de Celso Borges.

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Ronald Matarrita prácticamente queda fuera del clásico entre Saprissa y Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En veremos

Esto dijo Ramírez sobre el 5 de Alajuela:

“Celso está ahí en rehabilitación, está evolucionando bien y todavía tenemos viernes y sábado para evaluarlo y considerar si nos puede acompañar,” comentó.

El jueves por la noche, el defensor Rónald Matarrita dejó el juego al minuto 32 a causa de una lesión. Sobre su condición, Ramírez dijo que quedan pendientes algunos análisis.

“Ahora el doctor lo va a evaluar más a fondo para ver qué pasó. Pareciera que es un poco los ligamentos, que se estiraron, pero todavía no está claro el tema. Tal vez por la proximidad lo veo difícil. Una lesión así de ligamentos no creo que en dos días esté para ir”, comentó.