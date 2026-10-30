Escorpiones lanzó una advertencia previo al juego contra Alajuelense

Escorpiones de Belén tomó una medida radical de cara al juego contra Alajuelense que será el próximo miércoles 4 de noviembre.

Los belemitas tomaron una serie de medidas de seguridad para garantizar el buen disfrute del encuentro contra los liguistas. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Ricardo Saprissa.

En este momento, Escorpiones están novenos en la tabla, con 10 puntos, mientras que el equipo de Óscar Ramírez se mantiene en el cuarto lugar, con 22 unidades.

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El juego entre Escorpiones y Alajuelense será este miércoles, a las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Van con todo

Este es el comunicado que dio a conocer la dirigencia de Escorpiones:

“Por razones de seguridad y en cumplimiento de las disposiciones establecidas para la organización del encuentro, no se permitirá el ingreso de barras organizadas del equipo visitante en ninguna de las localidades del estadio.

“Asimismo, aquellas personas que sean identificadas por el personal de seguridad como integrantes de dichas agrupaciones no podrán ingresar al recinto deportivo. En caso de detectarse su presencia dentro de las instalaciones, se procederá a solicitar su retiro conforme a los protocolos de seguridad correspondientes”.