Washington Ortega hizo una fuerte exigencia luego de que Alajuelense clasificó a otra final

Washington Ortega acabó como la figura manuda ante Motagua. (John Durán/John Durán)

Alajuelense clasificó a la final de la Copa Centroamericana en medio de un fuerte sufrimiento ante el duro acoso del Motagua, pero allí, en los momentos complicados, apareció la figura de este jueves, el arquero Washington Ortega.

Una vez más, Washi fue esa muralla para soportar los embates rivales en el primero y segundo tiempo, ante un rival que nunca se cansó e insistió por llevarse al menos el empate que lo clasificara a la final.

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Al final, tanto las manos del charrúa como el colmillo que siempre saca para manejar los partidos fueron vitales y, tras el partido, destacó lo meritorio de llegar a cuatro finales al hilo en este certamen y que se les reconozca lo que muchas veces no han hecho.

“Esto es algo histórico, muy grande, muy grande, que se tiene que reconocer muchísimo y no siempre se ha hecho, no siempre nos han dado el suficiente crédito.

“Se nos ha faltado mucho el respeto; a nosotros siempre nos faltan el respeto, pero bueno, nosotros trabajamos siempre. Fue un partido que nosotros sabíamos que teníamos que sufrir; acá en Alajuela hay que sufrir para llegar a grandes cosas, pero contento por llegar a una final más.

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“Hay que ver que esto es algo histórico, muy poco visto y ojalá podamos concretar con un tetra, que sería aún más grande e inexplicable”, indicó en declaraciones transmitidas por ESPN al finalizar el duelo.

Sobre los últimos minutos en que la Liga sufrió mucho, Ortega indicó que sabían que podía cerrar el encuentro de esa forma.

“Justo lo habíamos hablado, el profe lo había dicho: si van perdiendo, van a empezar a tirar gente arriba y con pelotazos te van a ir metiendo atrás y a veces cuesta un poco salir; muchas veces nosotros no pudimos tampoco concretar el tercer gol y se hace un poquito cuesta arriba.

“Al final estamos muy contentos porque creo que los jugadores del partido son un todo, todos metieron, lucharon hasta el final y conseguimos una linda y merecida clasificación a la gran final “, finalizó el guardameta.