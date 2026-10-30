Periodistas destapan la estrategia detrás de los arranques de Hernán Medford en conferencias

Las formas de Hernán Medford en sus conferencias de prensa han sido muy cuestionadas. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

El explosivo comportamiento de Hernán Medford este miércoles al inicio de la conferencia de prensa luego del partido ante el Luis Ángel Firpo, podría haber dicho mucho más de lo que se vio.

El entrenador morado estalló cuando le cuestionaron que pese a conseguir el boleto a la Concacaf, las formas de su equipo no son buenas, criterio que creen muchos, por lo que alzó la voz, se puso irónico y hasta soltó un par de madrazos al aire.

Tras la pregunta, el DT hasta pidió un momento para serenarse, cuando se le escuchó decir un par de palabrotas y puso tenso el ambiente en la sala.

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Periodistas creen que Hernán Medford busca intimidar

Para tres experimentados periodistas, esta es una técnica que el Pelícano tiene años aplicando para intimidar a la prensa, que se impresione por lo que ve y no sea tan dura por miedo a llevarse un regaño.

Leonardo Cordero, icónico periodista tico con más de 30 años de experiencia, es de los que cree que esa fue la estrategia que usó Medford.

“Es una forma de enojarse con todo el mundo, que ya lo tiene planeado, entonces eso lo que hace es condicionar, intimidar a los periodistas jóvenes, vea que ayer lo hizo entonces las preguntas que venían ya eran relacionadas con otros temas”.

“Posiblemente algunos iban a preguntar lo mismo, lo mal que jugó ayer Saprissa, pero es una práctica normal en él, es una escuela que aplicó en otros equipos incluso como Herediano y Cartaginés”, indicó.

El Mundialista es clarísimo que a Hernán y su equipo les falta mucha autocrítica.

“Esto es un mecanismo de defensa que utiliza para que no lo cuestionen”, dijo.

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Leonardo Cordero fue enfático que lo que hace Medford con la prensa no es correcto. (Instagram Leo Cordero. /Instagram Leo Cordero.)

Anthony Porras critica la estrategia de Medford

Otro comunicador que ha tenido encontronazos con el DT por decir lo que piensa es Anthony Porras, quien también cree que es una estrategia, pero muy pasada de moda, que solían hacer algunos hace décadas.

“Es una táctica que utiliza porque sabe que existen periodistas jóvenes que se intimidan, que les da una especie de temor o miedo por su reacción. Fíjese que este miércoles después del show que hace en la primera respuesta a mí me da la sensación que las siguientes preguntas fueron ya más suaves.

“Es una estrategia de Hernán para intentar desviar la atención, para que no se le cuestione ni se le critique tanto, deja en evidencia que es un técnico que le cuesta manejar estas situaciones y no se sabe comportar como un líder de opinión deportiva como es él”, opinó.

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Piden a Saprissa ponerle límites a Hernán Medford

Daniel Martínez, de Radio Monumental y Deportes Repretel, más allá de compartir que lo que hace Medford es una estrategia, cree que en Saprissa deberían ponerlo a raya de una vez para que se comporte en las conferencias.

“El estilo de Medford ya es más que conocido, en esa parte sí no hay sorpresas, lo que sí me parece es que esta vez a diferencia de otros momentos, ya se le está yendo bastante la mano y cruzando una línea de irrespeto, en la que no sé cuando se han pegado madrazos, porque es lo que pasó ayer con Medford.

“Creo que es un tema por el que Erick Lonis o don Roberto Artavia van a tener que salir a ofrecer disculpas o a poner un límite, pues ellos han hablado mucho de los valores de Saprissa y esto no lo representa, no es algo que se pueda ver normal.

“En ningún momento en las últimas conferencias se le ha faltado el respeto a Medford por lo que él no debe hacerlo. Saprissa le debe poner freno a esto, sino cada vez irá peor”, remató.