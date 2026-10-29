¿Estará Sebastián Acuña para el Clásico? Especialista da un veredicto claro al respecto

Sebastián Acuña presenta un esguince de rodilla, de acuerdo a lo que informó el Saprissa. Ese es el motivo por el que el mediocampista no jugó contra el Firpo este miércoles; sin embargo, el domingo hay clásico ante Alajuelense.

Muchos morados sueñan con que Acuña logre estar de regreso para ese duelo contra el odiado rival. Por eso, en La Teja hablamos con el doctor Willy Gálvez para que nos explique la gravedad de una lesión de rodilla como esta, pensando en sus posibilidades de estar frente a los leones.

Sebastián tiene un esguince en la rodilla. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En términos médicos, un esguince a lo tico es un estiramiento excesivo o leve de un ligamento. Ahora, si es un esguince leve, hablamos de que en una semana podría salir adelante; si fuera un grado 1, le veo posibilidades para el clásico del domingo”, explicó.

Pese a que Saprissa no informó el grado de la lesión de Acuña, para Gálvez hay que ver bien eso, ya que si el esguince es de grado superior, no estaría para el duelo contra la Liga.

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“Si es grado 2, usualmente ya brincamos a unas tres a cuatro semanas y si es un grado 3, hablamos de que puede durar meses. Ahora, el muchacho no jugó ante el Firpo y puede ser que se hizo pensando en cuidarlo para el domingo, pero si tiene un esguince que se debe evaluar con ultrasonido o resonancia magnética y tiene uno superior, definitivamente no estaría para el clásico”, sentenció el experto.

De buena fuente, en La Teja sabemos que el jugador es una seria duda de cara al domingo, pero no está del todo descartado, ya que habrá que esperar hasta último minuto para ver cómo evoluciona, porque existe el riesgo de que, en caso de jugar, se le pueda agravar la lesión y eso lo lleve a perderse más tiempo.