Jugadores del Firpo reaccionaron así al ver la euforia del Saprissa tras ganarles sobre la hora

A pesar de ser un repechaje, en el Saprissa se celebró el triunfo agónico sobre el Luis Ángel Firpo por todo lo alto en la Cueva, algo de lo que opinaron los futbolistas del conjunto salvadoreño.

El drama con el gol de Ariel Rodríguez sobre la hora fue una bocanada de oxígeno para los jugadores, aficionados y todo el saprissismo; sin embargo, muchos critican la celebración por ser un repechaje, ya que hasta se vio, por ejemplo, a una figura de la talla de David Guzmán llegar a llorar de la felicidad por la victoria.

Los morados celebraron por todo lo alto la clasificación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Independientemente de esta crítica por parte de algunos, los jugadores del Firpo opinaron que ellos habrían hecho la misma celebración si hubieran logrado el boleto a la Concacaf Champions Cup.

“Quizá nadie daba un peso por nosotros y estábamos peleando contra un equipo grande; creo que si yo estuviese en el lugar de ellos también festejaría de esa manera porque ganar un partido de último minuto es mucha la euforia, pero nada, ellos han hecho un gran trabajo y es merecido”, respondió Mauro González, futbolista del Firpo, ante la consulta de La Teja.

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También se le hizo la pregunta al jugador salvadoreño Jonathan Jiménez sobre cómo vivió ese éxtasis de los saprissistas con la victoria agónica en el repechaje.

“Claro, sabemos que tenían varios años sin clasificar a la Concacaf, entonces era obvio que lo iban a celebrar de esa manera con el segundo gol que cayó casi al terminar.

“Nos quedamos a dos minutos, pero nada, creo que el ambiente fue muy bonito. Había venido con el Alianza a jugar contra Alajuela, no había venido ante Saprissa, pero el ambiente fue muy bonito”, respondió el salvadoreño.