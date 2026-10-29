Este es el motivo por el que David Guzmán terminó llorando tras el triunfo de Saprissa

David Guzmán protagonizó uno de los momentos más sorpresivos después de la agónica victoria 2-1 de Saprissa ante Luis Ángel Firpo, resultado que le permitió al conjunto morado conseguir su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf.

El mediocampista no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro y, cuando le preguntaron por su reacción, explicó que su emoción estaba relacionada con el significado de vestir la camiseta tibaseña.

David Guzmán explicó por qué terminó llorando

16/07/2024 En el estadio de Saprissa se ralizo el Media Day con 5 jugadores David Guzmán . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Creo que, al final, el que no siente o el que no se da cuenta en qué institución estamos, pues hay que verlo de esa manera”, expresó el futbolista.

El volante aseguró que hubo varios factores que hicieron especialmente emotivo el cierre del compromiso.

LEA MÁS: Ariel Rodríguez se vistió de héroe ante Firpo y dejó un mensaje antes del clásico

“Hoy ver a nuestra afición al final, hoy ver a nuestras familias, hoy ver a nuestro equipo luchar”, manifestó.

Para Guzmán, presenciar esos momentos después de un partido tan exigente fue suficiente para que afloraran sus sentimientos.

El jugador habló del ADN de Saprissa

El experimentado futbolista reconoció que el rendimiento del equipo todavía está lejos de lo que desean, pero destacó la capacidad de lucha de sus compañeros.

“Tal vez no es lo que queremos, pero eso es Saprissa y eso es el ADN que tenemos todos”, afirmó.

Sus palabras dejaron claro que las lágrimas no fueron únicamente por el resultado, sino también por la emoción de ver al equipo luchar, el respaldo de los aficionados y la presencia de sus seres queridos.

El triunfo ante Firpo terminó así con una clasificación y una imagen que reflejó lo que significó la noche para uno de los jugadores del cuadro morado.