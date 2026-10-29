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Ariel Rodríguez se vistió de héroe ante Firpo y dejó un mensaje antes del clásico

Ariel Rodríguez marcó el gol agónico que clasificó a Saprissa a la Copa de Campeones de Concacaf

Por Eduardo Rodríguez y Hillary Chinchilla Marín

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Ariel Rodríguez volvió este miércoles a convertirse en el héroe del Deportivo Saprissa al marcar el gol agónico que selló la victoria 2-1 ante Luis Ángel Firpo y aseguró la clasificación morada a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Tras el encuentro, el delantero explicó cómo consigue mantener su capacidad goleadora.

Ariel Rodríguez habló de su vigencia

Saprissa vs. Firpo
28/10/2026 Estadio Ricardo Saprissa. El Deportivo Saprissa recibió al Luis Angel Firpo, de El Salvador, en partido de vuelta del Play-In (repechaje) de Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Eso es lo que me tiene a mí todavía, de eso vivo. Gracias a Dios, en mi carrera he sido bendecido, he metido muchísimos goles”, expresó.

El atacante destacó que su permanencia en el fútbol responde al esfuerzo diario.

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“La constancia, la disciplina me tienen hoy acá. Seguimos trabajando fuerte al máximo para seguir aportando un poquito”, afirmó.

El goleador ya piensa en el clásico

Rodríguez aseguró que el equipo llega motivado al próximo enfrentamiento con Alajuelense.

“Aquí el grupo está fuerte, está positivo. Estamos en primer lugar, tenemos que cuidar eso”, manifestó.

El delantero también dejó claro el objetivo para el fin de semana: “Tenemos que hacer todo para sacar los tres puntos y consolidarnos en el primer lugar”.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.