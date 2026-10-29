Ariel Rodríguez se vistió de héroe ante Firpo y dejó un mensaje antes del clásico

Ariel Rodríguez volvió este miércoles a convertirse en el héroe del Deportivo Saprissa al marcar el gol agónico que selló la victoria 2-1 ante Luis Ángel Firpo y aseguró la clasificación morada a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Tras el encuentro, el delantero explicó cómo consigue mantener su capacidad goleadora.

Ariel Rodríguez habló de su vigencia

28/10/2026 Estadio Ricardo Saprissa. El Deportivo Saprissa recibió al Luis Angel Firpo, de El Salvador, en partido de vuelta del Play-In (repechaje) de Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Eso es lo que me tiene a mí todavía, de eso vivo. Gracias a Dios, en mi carrera he sido bendecido, he metido muchísimos goles”, expresó.

El atacante destacó que su permanencia en el fútbol responde al esfuerzo diario.

LEA MÁS: Marvin Solano lanzó una fuerte crítica al fútbol tico tras quedar eliminado ante Saprissa

“La constancia, la disciplina me tienen hoy acá. Seguimos trabajando fuerte al máximo para seguir aportando un poquito”, afirmó.

El goleador ya piensa en el clásico

Rodríguez aseguró que el equipo llega motivado al próximo enfrentamiento con Alajuelense.

“Aquí el grupo está fuerte, está positivo. Estamos en primer lugar, tenemos que cuidar eso”, manifestó.

El delantero también dejó claro el objetivo para el fin de semana: “Tenemos que hacer todo para sacar los tres puntos y consolidarnos en el primer lugar”.