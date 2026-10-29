Marvin Solano lanzó una fuerte crítica al fútbol tico tras quedar eliminado ante Saprissa

Marvin Solano, técnico costarricense del Luis Ángel Firpo, dejó fuertes declaraciones sobre el fútbol de Costa Rica después de que su equipo perdiera 2-1 ante Saprissa, en un partido que significó su eliminación agónica de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Lejos de concentrarse únicamente en la derrota, el entrenador cuestionó el nivel actual de los clubes nacionales.

“A mí me da mucha tristeza cómo ha bajado el fútbol tico”, afirmó Solano.

Marvin Solano cuestionó el nivel del fútbol costarricense tras la eliminación del Firpo ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marvin Solano cuestionó la superioridad del fútbol costarricense

El estratega señaló que los equipos de Costa Rica cuentan con ventajas importantes frente a los salvadoreños.

“Costa Rica está superior en infraestructura, en profesionalismo, etcétera. Tiene los recursos materiales para estar y ganar más fácil”, manifestó.

LEA MÁS: ¿Cuál Saprihora? Saprissa clasificó a la Concachampions con una “Sapriparida”

Sin embargo, aseguró que esas diferencias no se reflejaron en la cancha.

“Qué curioso que yo creo que en ninguno de los tres partidos vimos una superioridad del fútbol tico sobre el salvadoreño,” expresó.

Solano también recordó el fútbol que caracterizaba a los equipos nacionales y mencionó a Óscar Ramírez.

“Me asombra cómo hemos perdido ese fútbol combinativo, como dice el Macho Ramírez, ese fútbol asociado, ese fútbol que se parece al de los mejores. Hemos perdido eso”, lamentó.

El técnico agregó que su equipo intentó practicar ese estilo y aclaró que sus palabras eran una reflexión desde su experiencia fuera del país.

Así, pese a la clasificación de Saprissa, el entrenador del Firpo dejó una crítica directa sobre el presente del fútbol costarricense.