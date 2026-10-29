Abraham Madriz silenció bocas y dejó un recado a los aficionados que no terminan de confiar en él

Abraham Madriz fue la figura absoluta de Saprissa en la victoria sobre el Luis Ángel Firpo para avanzar a la Concacaf Champions Cup por la vía del repechaje.

Antes del segundo gol del Monstruo en los minutos finales, Madriz hizo una tremenda tapada para evitar un nuevo papelón morado a nivel internacional; además, fue la figura en El Salvador en el empate 0-0.

Madriz afirma no ser un billete de 50 mil para que todo mundo lo quiera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En ciertos momentos, algunos aficionados han cuestionado al joven guardameta, pero este respondió dentro del verde y, posteriormente, en la zona mixta.

La Teja le consultó al saprissista si siente que algunos hinchas tibaseños han sido injustos con él.

“Es parte; al final, yo no soy un billete de 50 mil para que todo mundo me quiera, pero entiendo que hay gente a la que no le gusta un portero joven o que tenga esa inseguridad, pero la idea es seguirlos echando en el barco para que vayan confiando y que cada vez seamos más hacia el mismo lado”, señaló Madriz sobre las críticas de algunos morados.

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También se le hizo la consulta a Abraham sobre su nivel en estos partidos, específicamente si consideraba que eran sus mejores juegos desde que es estelar en el Saprissa.

“Yo lo que siento es que he ido creciendo, he ido aprendiendo muchas cosas para desarrollarme mejor en la cancha y ojalá mi mejor partido siempre sea el siguiente y que así sea constantemente”, añadió el portero de los tibaseños luego del 2-1 ante los cuscatlecos.