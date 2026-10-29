Vea la viral reacción de periodistas hondureños a los goles del Cartaginés

En Honduras tuvieron una noche de mucha amargura luego de la eliminación del Olimpia a manos del Cartaginés tras empatar a dos goles.
El medio hondureño Deportes TVC, hizo un en vivo en sus redes sociales sobre el partido, y las reacciones de los periodistas son para que los brumosos las disfruten.
En el tanto de Joaquín Alonso, se puede ver cómo se llevan las manos a la cabeza y dicen que es apenas la segunda llegada al arco olimpista y fue gol.
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Tras la anotación de Geancarlo Castro, el silencio es total y solo se escuchan risas de algunos aficionados que querían ver al Olimpia perder, pero los protagonistas no se lo podían creer.
@eduardo_ra99 Cartaginés dejó en un absoluto silencio a la prensa de Honduras luego de eliminar al Olimpia de la Copa Centroamericana... 🤐🇭🇳🇨🇷🤷🏻♂️ Video: Deportes TVC 📹 #Cartagines #Olimpia #Honduras #CopaCentroamericana #CostaRica ♬ sonido original - Eduardo R.A