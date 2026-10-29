Cartaginés recibe una pésima noticia de cara a la final de la Copa Centroamericana

A pesar de toda la euforia por conseguir la clasificación a la final de la Copa Centroamericana, el Club Sport Cartaginés recibió una pésima noticia de cara al primer juego de la serie en la que se va a definir el monarca del área.

Esta mala noticia para los brumosos se refiere a Diego Mesén, quien no podrá jugar la ida de la final por sanción y es un pilar de la defensa del entrenador Amarini Villatoro.

Mesén recibió amarilla en la ida y la vuelta de semis. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El zaguero brumoso recibió una cartulina amarilla en la ida, en el Fello Meza, y en el compromiso de este miércoles le sacaron otra. Según el reglamento de la Copa Centroamericana, el futbolista queda inhabilitado para el primer encuentro.

“Cualquier jugador que acumule dos (2) tarjetas amarillas en dos (2) partidos diferentes de la competencia será suspendido para el siguiente partido de la competencia”, explica el reglamento de esta competencia internacional.

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“Todas las tarjetas amarillas individuales se reiniciarán y no se trasladarán a la(s) siguiente(s) ronda(s) después de la finalización de la fase de grupos y semifinales”, señalan las normas del torneo, por lo que, al ser ambas cartulinas en la misma fase, dejan al defensa fuera para el primer duelo.

El primer choque de la final de la Copa Centroamericana será el miércoles 25 de noviembre y el segundo partido se jugará el domingo 6 de diciembre.