La burla que tiró Johan Cortés para picar a los hondureños luego de la clasificación de Cartaginés

El jugador del Club Sport Cartaginés, Johan Cortés, aprovechó la victoria de su equipo sobre Olimpia para recordarles a los hondureños el episodio que les tocó vivir en la madrugada con el juego de pólvora frente al hotel.

Johan Cortés le lanzó un recadito a la afición de Olimpia. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Con una historia en Instagram que decía: “Saquen los fuegos artificiales”, el futbolista blanquiazul aprovechó para desquitarse por lo que le hicieron pasar a Cartago en Honduras.

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En la madrugada de este miércoles, horas antes del partido, circularon videos que mostraban que alrededor de las 2 de la mañana, frente al lugar donde descansaban los nacionales, un grupo de catrachos fue a tirarles pirotecnia para despertarlos e impedir que pudieran dormir, por lo que Cortés, luego del triunfo de Cartaginés, sacó pecho porque ni con esas cosas lograron doblegarlos.