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La burla que tiró Johan Cortés para picar a los hondureños luego de la clasificación de Cartaginés

Johan Cortés les lanzó en Instagram un filazo a los hondureños

Por Eduardo Rodríguez

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El jugador del Club Sport Cartaginés, Johan Cortés, aprovechó la victoria de su equipo sobre Olimpia para recordarles a los hondureños el episodio que les tocó vivir en la madrugada con el juego de pólvora frente al hotel.

Johan Cortés ya se entrena con el Club Sport Cartaginés.
Johan Cortés le lanzó un recadito a la afición de Olimpia. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Con una historia en Instagram que decía: “Saquen los fuegos artificiales”, el futbolista blanquiazul aprovechó para desquitarse por lo que le hicieron pasar a Cartago en Honduras.

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En la madrugada de este miércoles, horas antes del partido, circularon videos que mostraban que alrededor de las 2 de la mañana, frente al lugar donde descansaban los nacionales, un grupo de catrachos fue a tirarles pirotecnia para despertarlos e impedir que pudieran dormir, por lo que Cortés, luego del triunfo de Cartaginés, sacó pecho porque ni con esas cosas lograron doblegarlos.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis