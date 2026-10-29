El tenso cruce entre Anthony Porras y el entrenador de Olimpia tras la clasificación de Cartaginés

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, protagonizó un tenso intercambio con Eduardo Espinel tras el partido entre Olimpia y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La clasificación del Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana dejó un momento de alta tensión fuera de la cancha, cuando el periodista costarricense Anthony Porras, de Radio Columbia, protagonizó un fuerte intercambio con Eduardo Espinel, entrenador de Olimpia.

El enfrentamiento verbal ocurrió durante la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 en Honduras, resultado que permitió al cuadro brumoso avanzar con un marcador global de 3-2.

La discusión comenzó cuando Porras cuestionó al técnico uruguayo por la eliminación de su equipo.

“Usted fracasó”, le dijo el periodista

Espinel rechazó que se interpretaran sus declaraciones como una apelación a la historia del club.

“Yo dije que íbamos a trabajar duro, pero no íbamos a jugar por la camiseta. Primero el trabajo, dije. Entonces no ponga palabras en mi boca”, respondió.

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El comunicador insistió en que ese trabajo no había sido suficiente y lanzó una afirmación que elevó la tensión.

“Esto no es de justicia, esto es de resultados. Usted y su equipo están eliminados. Usted fracasó”, señaló Porras.

La respuesta del entrenador fue inmediata.

“No, no, no. Eso lo está diciendo usted”, replicó Espinel.

Anthony Porras tiene doce años de trabajar en la radio con Columbia. (Cortesía Anthony Porras/Cortesía Anthony Porras)

“Yo no soy ningún fracasado”, respondió Eduardo Espinel

El periodista defendió su postura al señalar que no alcanzar un objetivo constituye un fracaso, pero el estratega se negó a aceptar esa definición.

“El fracaso lo tienen instalado. Yo no soy ningún fracasado. Yo miro para atrás mi camino y no soy un fracasado”, afirmó.

Espinel también defendió a sus jugadores y explicó que el club atraviesa un proceso deportivo.

“Usted no sabe el proyecto que se está haciendo acá. Usted está hablando de la historia, de cuando había tres jugadores por puesto en Olimpia. Usted no conoce lo que es Olimpia hoy”, reclamó.

El uruguayo cerró su respuesta con una reflexión sobre la eliminación.

“No se consiguió un objetivo. El fracaso es no intentar. Y hoy vi un equipo que intentó todo. No alcanzó, no alcanzó, porque es un juego”, expresó.

Así, mientras Cartaginés celebraba su boleto a la final, la conferencia de prensa de Olimpia terminó marcada por el fuerte intercambio.