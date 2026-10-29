(Video) La narración de Juan Carlos Solano al triunfo de Cartaginés le pone la piel de gallina a cualquiera

La piel de gallina: así le pone a cualquier aficionado, más si es del Cartaginés, la narración de Juan Carlos Solano al gol de Geancarlo Castro sobre la hora para liquidar al Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana.

El encuentro estaba 2-1 a favor de los leones, pero Cartago igual avanzaba por el gol de visitante tras el 1-0 en el Fello Meza; sin embargo, al 90+4, cuando Olimpia necesitaba un tanto más para despachar a los ticos, el talentoso volante se fue desde mediacancha, sin arquero rival en la portería, y disparó para poner el 2-2 final con el que los de Amarini Villatoro lograron el boleto a la final.

Juan Carlos Solano explotó de alegría con la clasificación de Cartago. (Instagram/Instagram)

En Teletica Radio, Juan Carlos Solano fue el encargado de la narración del choque de semifinales de vuelta, y al momento del gol que sentenció la serie, la explosión de emoción por parte del periodista a cualquiera le pone los pelos de punta.

“A la final, a la final, a la final, bendito Dios, a la final, a la final, gol del Cartaginés, gol del Cartaginés, me lo dijiste, Geancarlo, me lo dijiste, me soñaba haciendo el gol que nos da la final y se te dio, enano, se te dio, sos un gigante, gol del Cartaginés”, relató en el momento de la anotación para el 2-2.

Cuando ya se acabó el encuentro, un par de minutos luego, el comunicador mantuvo la emoción y lo narró con la misma alegría.

LEA MÁS: Kevin Briceño apareció con inesperado mensaje tras vivir una pesadilla ante Olimpia

“Gloria, gloria a Cartago, será el nuevo campeón, final, final a la final de la Centroamericana, se los dije, lo íbamos a hacer, no hemos perdido en la Centroamericana, gloria bendita, bendito Dios, gloria para el Club Sport Cartaginés”, expresó con una emoción más que evidente por parte del periodista e hincha del combinado blanquiazul con el pitazo de cierre del encuentro en Honduras.