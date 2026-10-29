Kevin Briceño apareció con inesperado mensaje tras vivir una pesadilla ante Olimpia

Kevin Briceño vivió una noche complicada ante Olimpia, pero horas después sorprendió con un mensaje de tranquilidad, fe y agradecimiento por la clasificación de Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana.

El guardameta brumoso quedó bajo la mirada de los aficionados después del empate 2-2 en Honduras, pues algunos consideraron que pudo hacer más para evitar los dos goles del equipo local, ambos fueron dos errores suyos.

Sin embargo, el resultado global de 3-2 le permitió al conjunto blanquiazul avanzar a la final, y el portero aprovechó sus redes sociales para compartir una reflexión.

Kevin Briceño compartió un mensaje sobre la resiliencia

Kevin Briceño publicó una reflexión sobre la resiliencia después del empate entre Cartaginés y Olimpia en Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A través de una historia de Instagram, el arquero publicó una imagen con una frase que llamó la atención después de lo ocurrido en la cancha.

“Resiliencia. Pasarás por cosas que no mereces, pero te mostrarán lo fuerte que eres”, decía la publicación.

El futbolista también agregó un mensaje relacionado con su fe.

“En tu tiempo Dios, no en el mío. Los planes de Dios son perfectos y él tiene un tiempo para todo”, escribió.

Aunque Briceño no mencionó directamente las críticas ni explicó si las frases estaban relacionadas con los goles recibidos, la publicación apareció después de una noche especialmente exigente para él.

LEA MÁS: El tenso cruce entre Anthony Porras y el entrenador de Olimpia tras la clasificación de Cartaginés

Más allá de las dificultades del encuentro, también dedicó unas palabras al grupo que consiguió el boleto a la final.

“Gracias a todos mis compañeros por el esfuerzo... seguimos”, expresó.

El mensaje reflejó que, pese a los cuestionamientos por su actuación, el guardameta se mantiene enfocado en el objetivo alcanzado por los brumosos.

Cartaginés logró eliminar a Olimpia en su propia casa y ahora disputará la final del torneo centroamericano, mientras Briceño buscará dejar atrás una noche que generó opiniones divididas entre los aficionados.

Kevin Briceño agradeció a sus compañeros por el esfuerzo que permitió a Cartaginés clasificar a la final. (Prensa Cartaginés/Cortesía)