Kevin Briceño está en el ojo del huracán y ex porteros analizan lo que debe hacer Cartaginés

Kevin Briceño ha sido muy cuestionado y es el único lunar de un Club Sport Cartaginés que es pura alegría tras conseguir su boleto a la final de la Copa Centroamericana luego de eliminar al Olimpia de Honduras.

Durante el duelo que finalizó empatado a dos entre olimpistas y blanquiazules, el arquero fue muy cuestionado por los dos goles que recibió en Tegucigalpa. A ello se suma que el fin de semana el primer tanto de Herediano también generó muchos cuestionamientos al portero.

Briceño ha sido cuestionado en Cartago. (John Durán)

Durante el semestre, hay juegos en los que también se le han achacado críticas; por ejemplo, en el empate en Guatemala ante Municipal, en el que soltó una pelota, lo que le costó el 1-1 en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Briceño también ha sido figura de los brumosos en diversos lapsos de esta temporada, pero con estas fallas, hay muchos hinchas brumosos a quienes les genera dudas de cara a la final de la Centroamericana y el cierre del campeonato nacional.

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En La Teja hablamos con exporteros para que analicen el momento de Kevin y lo que debe hacer el conjunto de Amarini Villatoro.

“Como portero siempre se está expuesto a que se le evalúe de acuerdo a los goles que se reciben y cómo y en este caso Kevin no ha tenido buena fortuna en las últimas fechas.

“Se han cometido errores que han costado goles y eso hace que el equipo venga de atrás para adelante, luego de que lo venían haciendo bien con un Cartago peleando el primer lugar y con Kevin siendo regular”, dijo Paul Mayorga.

Cartaginés celebró por lo alto el pase a la final y Kevin estuvo muy feliz en la celebración. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

Con respecto al bajón de nivel de Briceño, el exfutbolista analizó lo que debe hacer Cartago con él.

“Con mi experiencia como exjugador y preparador de arqueros, se debe volver a lo básico, que se concentre en eso, tener atención de cómo se para, la ubicación para evitar errores que le cuesten críticas, ya que Cartago en su suplencia no tiene un portero que tenga la trayectoria o experiencia que el equipo necesita.

“Entonces, como Kevin lo ha hecho bien, el otro portero no ha jugado muchos partidos para tener esa confianza, así que es peligroso quitarlo de la titularidad, ya que ha sido regular de buena manera con Cartaginés, pero como consejo, debe ser más sencillo en el juego y hacer bien lo básico para recuperar su confianza”, explicó.

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Otro exguardameta que habló con La Teja fue Daniel Cambronero, quien le envió ánimos a Kevin, a quien considera un gran portero.

“Kevin es el capitán del Cartaginés, es un portero líder en el marco, ha demostrado ser de los mejores del país y me parece que, a pesar de lo sucedido, él da confianza y seguridad y creo que tiene el respaldo del cuerpo técnico y compañeros”, mencionó.

Briceño viene de dos juegos seguidos con cuestionamientos. (John Durán/Rafael Pacheco Granados)

Cambronero habló del trabajo en el Club Sport Cartaginés, que considera muy bueno y que Briceño debe seguir para hacer bien su trabajo en el arco.

“Él trabaja en un equipo y un club profesional, eso se trabaja todos los días; él está muy capacitado para enfrentar estas instancias y seguir fortaleciendo sus entrenamientos. Yo creo que él trabaja bien y entrena bien, solo es seguir enfocado en eso”, añadió.

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Para Daniel, Briceño se merece mantener esa confianza en la titularidad del equipo pese a las críticas.

“Me parece que sí, es el portero titular, el capitán, tiene muchachos jóvenes en la suplencia que tienen que aprender de él y seguir sus pasos.

“Kevin es un gran portero, tiene la confianza del club, que así lo ha demostrado, entonces yo pienso que debe seguir en esa línea, no debe haber ningún problema”, concluyó Cambronero.