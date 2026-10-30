Óscar Ramírez destacó lo que Alajuelense tiene y que otros equipos grandes no

Óscar Ramírez destacó lo hecho por Alajuelense en la Copa Centroamericana. (John Durán/John Durán)

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, fue muy claro sobre lo que le dejó la clasificación a la final de la Copa Centroamericana, la cuarta al hilo para el club desde que se fundó el torneo en 2023.

El Machillo fue enfático en la importancia de que el equipo sea un referente del área y que siempre esté en estas instancias, lo que habla mucho del club.

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Óscar Ramírez destaca el carácter de Alajuelense

“Si hay algo que la institución ha tenido en los últimos años es carácter, un equipo que no se deja, que sabe que hay que seguir, eso es carácter, algo que ha demostrado la institución en los últimos años para llegar a tanta final”.

“Desde el 2020 me decían que ya van siete finales, esto es Alajuela, muchos de ustedes hablan también cuando un equipo es de finales, cuando tiene esa característica y el equipo hoy lo demostró”, comentó.

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Machillo habla de la final ante Cartaginés

Para Machillo, el rival que tendrá al frente, Cartaginés, es de todo respeto y cuidado y tiene claro que será una gran final para ambos, además que celebró que el duelo por el título no salga de Costa Rica.

“Estamos contentos, no se va a viajar, va a venir gente a vernos, es un producto que se vende internacionalmente y es importante que los muchachos jueguen finales. Por ejemplo, Yerlan Sosa se comportó con carácter y me siento identificado con la aparición de él. Esto es un beneficio para todos, es la verdad, no lo debatan”.

“Luego con el formato tiene sus cosas y depende del primer partido, Cartaginés es un gran equipo, está dando mucho de qué hablar. Es mejor ver cómo es el primer partido y luego ver si vale la localía o no, porque lo que vale es lograr el objetivo”.