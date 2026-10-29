¿Geancarlo Castro tiene ofertas de equipos grandes del país? Esta es la realidad sobre su futuro en Cartaginés

El futuro de Geancarlo Castro comienza a generar movimiento en el fútbol costarricense. El jugador de Cartaginés despertó el interés de varios clubes, entre ellos Herediano, mientras el conjunto brumoso intenta asegurar su continuidad.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el cuadro florense le presentó una oferta hace dos semanas. Además, el representante del futbolista lo habría ofrecido a Liga Deportiva Alajuelense y a equipos del extranjero.

Sin embargo, el futuro del jugador todavía no está definido.

Una fuente cercana a Castro confirmó que existen acercamientos de otros equipos, pero aseguró que, según la información que ha recibido, la única propuesta formal que se encuentra actualmente en negociación es la de Cartaginés.

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“Entiendo que ha habido unos equipos de acá que han preguntado, incluso preguntaron por él también afuera, pero no hay nada concreto”, señaló.

Cartaginés quiere renovar a Geancarlo Castro

Geancarlo Castro despertó el interés de Herediano mientras Cartaginés busca renovar su contrato. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

El contrato del futbolista vence en diciembre, por lo que su continuidad es uno de los asuntos pendientes en el club blanquiazul.

La fuente explicó que Cartaginés ya presentó una primera propuesta de renovación, aunque todavía no existe un acuerdo.

“Hubo una oferta ya de Cartago, que se consideró que tal vez, por ser la primera propuesta, no estaba de acuerdo con lo que considera él o el representante que puede ser. Pero está negociando”, indicó.

También aseguró que el interés del club por retenerlo es claro.

“Ellos quieren quedarse con él”, manifestó.

Castro tiene claro dónde quiere estar

Pese a las versiones sobre un posible cambio de equipo, el extremo mantiene su atención en el presente deportivo con los brumosos, que acaba de clasificarse a la final de la Copa Centroamericana.

La fuente consultada reveló que el futbolista está satisfecho con su experiencia en el cuadro azul y no descarta continuar.

“Él quisiera quedarse en Cartago. Está a gusto, se siente acogido, está feliz”, aseguró.

Además, explicó que el jugador prefiere dejar las conversaciones contractuales en manos de su representante.

“En el momento que tengamos algo concreto, nos vamos a sentar a analizar todas las opciones que haya”, señaló.

Por ahora, Herediano aparece entre los clubes interesados, pero no existe un acuerdo anunciado. La renovación con Cartaginés sigue abierta y los próximos días podrían resultar importantes para definir el futuro del futbolista.