Amarini Villatoro hizo una importante y sorpresiva revelación sobre su futuro con el Cartaginés

Amarini Villatoro y su Cartaginés viven un gran momento juntos; sin embargo, el entrenador guatemalteco conversó acerca de su futuro en el conjunto brumoso.
En una entrevista con Fox, Guatemala, el timonel de Cartago conversó sobre su gran presente y pensando en el futuro, en el que reveló que hay una cláusula en diciembre con su contrato.
“La verdad, soy sincero, tengo contrato hasta junio del 2027, pero no se me ha dicho sobre la futura renovación; por ahora estamos tranquilos, pero en diciembre hay una cláusula de rescisión, pero en junio y septiembre hubo opciones de regresar, pero la cláusula era alta y no soy de salir de los proyectos en medio torneo”, explicó.
Pese a esto, el entrenador de los de la Vieja Metrópoli es contundente al decir que lo más importante es un proyecto a largo plazo.
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“Tendría que ser una opción deportiva muy buena y a largo plazo y, segundo, en su momento se podría analizar; de momento no hay nada, estoy contento acá, pero igual se extraña al país, pero yo trato de ir con el día a día, pero ojalá se pueda salir campeón, sería lindo”, mencionó Amarini en Fox Guatemala.
Cartaginés y Amarini Villatoro se alistan, luego de avanzar a la final de la Copa Centroamericana al vencer al Olimpia en Honduras, para ahora luchar por la clasificación y el primer lugar este domingo, cuando reciban a un rival directo, como San Carlos en el Fello Meza.