Amarini Villatoro hizo una importante y sorpresiva revelación sobre su futuro con el Cartaginés

Amarini Villatoro y su Cartaginés viven un gran momento juntos; sin embargo, el entrenador guatemalteco conversó acerca de su futuro en el conjunto brumoso.

En una entrevista con Fox, Guatemala, el timonel de Cartago conversó sobre su gran presente y pensando en el futuro, en el que reveló que hay una cláusula en diciembre con su contrato.

Villatoro tiene contrato hasta junio del 2027. (John Durán/Rafael Pacheco Granados)

“La verdad, soy sincero, tengo contrato hasta junio del 2027, pero no se me ha dicho sobre la futura renovación; por ahora estamos tranquilos, pero en diciembre hay una cláusula de rescisión, pero en junio y septiembre hubo opciones de regresar, pero la cláusula era alta y no soy de salir de los proyectos en medio torneo”, explicó.

Pese a esto, el entrenador de los de la Vieja Metrópoli es contundente al decir que lo más importante es un proyecto a largo plazo.

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“Tendría que ser una opción deportiva muy buena y a largo plazo y, segundo, en su momento se podría analizar; de momento no hay nada, estoy contento acá, pero igual se extraña al país, pero yo trato de ir con el día a día, pero ojalá se pueda salir campeón, sería lindo”, mencionó Amarini en Fox Guatemala.

Cartaginés y Amarini Villatoro se alistan, luego de avanzar a la final de la Copa Centroamericana al vencer al Olimpia en Honduras, para ahora luchar por la clasificación y el primer lugar este domingo, cuando reciban a un rival directo, como San Carlos en el Fello Meza.