¿Cómo llega Saprissa al clásico en medio de tantas críticas? Esto dicen los protagonistas

Cuestionamientos, críticas y reproches del aficionado; así llega Saprissa al clásico ante Alajuelense, pero también con un impulso anímico que fue esa agónica clasificación a la Concacaf Champions Cup luego de sufrir una barbaridad contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Ese remate de cabeza de Ariel Rodríguez de último minuto fue un alivio para un Monstruo muy cuestionado; sin embargo, las críticas por la manera en que se consiguió ese triunfo dejan dudas en cierta parte de la hinchada. Según los protagonistas, llegan al duelo contra el odiado rival de buena manera.

Saprissa llega con muchas críticas al clásico pero con el empujón anímico de la victoria ante Firpo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El clásico es un partido diferente, hay que corregir lo que hacemos mal y seguir con lo que se hace bien, ya que es obvio que también hay cosas que se hacen bien, no todo es malo, por eso estamos en el primer lugar, pero hay que mejorar y espero que el domingo se vea y se siga creciendo como equipo. Este triunfo nos dio mucha confianza para el domingo”, dijo Mariano Torres.

Ariel Rodríguez, como claro salvador de ese repechaje ante el Firpo, comentó sobre el duelo del domingo contra Alajuela.

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“Estamos positivos, independientemente de lo que se hable o se diga; nosotros nos cerramos como grupo, sabemos que nos estamos jugando muchas cosas, estamos en el primer lugar, dependemos de nosotros mismos para seguir ahí y no podemos desaprovechar esa oportunidad”, indicó el Samurái sobre el cierre de la fase regular.

Otro de los grandes héroes de los morados fue el arquero Abraham Madriz, que llega al clásico después de vivir una eliminatoria en la que fue un punto altísimo del equipo.

“Gracias a Dios el empujón anímico del final nos ayuda a todos para el clásico, pero el equipo sale fortalecido”, señaló el guardameta de los saprissistas previo al partido contra Alajuela.