Ariel Rodríguez consiguió algo más con su gol que la clasificación a Concacaf para Saprissa

Un gol que no solo significó el boleto para que Saprissa volviera a la Concacaf Champions Cup, sino que, además, fue el segundo del semestre para Ariel Rodríguez y lo acerca más al récord de Evaristo Coronado.

Rodríguez ha tenido un semestre con poca regularidad y, por ende, no ha podido hacerse tan presente con anotaciones, siendo esta apenas su segunda luego de marcar en la derrota contra Sporting tiempo atrás.

Ariel metió el gol del pase a Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Ariel, este gol no solo les dio a los saprissistas el boleto a la Concacaf, sino que también recortó un tanto más la diferencia con el máximo goleador de la historia de la institución, Evaristo Coronado, con 164, a pesar de que para el Samurái eso no le importa mucho.

“Sí, ahí vamos, poco a poco, pero para mí eso es secundario; yo, gracias a Dios, ya he logrado bastantes cosas aquí y las quiero seguir logrando en lo que me queda”, señaló el delantero ante la consulta de La Teja.

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Ariel asegura que independientemente de que esa marca esté cerca, su nombre ya estará escrito en la institución por lo que ha conseguido.

“Ya mi nombre va a estar ahí para siempre, gracias a Dios, porque me he esforzado muchísimo para eso, pero para mí lo primordial ha sido Saprissa siempre, que Saprissa esté bien, que estemos en el primer lugar, que ganemos campeonatos y creo que me enfoco más en eso que en el goleo; eso ya es secundario”, indicó el Samurái, quien está a 12 anotaciones de Coronado.

Evaristo es el máximo goleador de la historia de Saprissa pero Ariel está más cerca.

Rodríguez se siente optimista de cara a lo que se le viene al combinado morado y blanco en este cierre de semestre.

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“Estamos bien y positivos independientemente de lo que se hable o lo que se diga; nosotros nos cerramos como grupo, sabemos que nos jugamos muchas cosas, estamos en el primer lugar y hay que seguir ganando. Dependemos de nosotros mismos, que es lo más importante para poder seguir ahí”, apuntó sobre lo que se le viene al conjunto de Hernán Medford y compañía.