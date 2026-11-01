Jafet Soto estalla contra árbitra Marianella Araya y advierte las medidas que tomará en la Fedefútbol

Jafet Soto fue muy crítico de la labor de Marianella Araya. (Mery Campos /Cortesía)

Jafet Soto, entrenador y presidente del Herediano y miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, fue muy duro y directo contra el arbitraje de Marianella Araya, a quien acusó de tener algo contra él.

En la conferencia de prensa luego del encuentro ante Sporting FC, el técnico aseguró que su molestia va más allá de un resultado, sino que está relacionada con la manera de actuar en general contra ellos siempre que les pita.

Para Soto hay mucha coincidencia en que con ella como silbatera, él nunca ha ganado ni siquiera un punto.

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Jafet Soto lanzó fuertes críticas contra Marianella Araya

“Obviamente yo sé el tema personal que tiene conmigo y con todo lo que he dicho siempre de ella, pero no nos mide igual y se lo puedo demostrar a cualquiera. Me puedo sentar con cualquiera a mostrárselo y no es una excusa, es que es así”.

“Ella nos midió diferente en muchas jugadas, hasta pitó mal unas manos que pega primero en el cuerpo y luego en la mano y después tiene que arreglar el reglamento y pitarla igual. Me voy con esa sensación, que siempre queda esa duda del trabajo que hace contra el Herediano y en contra mío”, comentó.

Jafet explicó varias jugadas en las que asegura se notó su manejo, como un codazo en la espalda a Getsel Montes y la cantidad de amarillas que les mostró a ellos, versus las que vio el rival, que se fue solo con una.

“A nosotros nos mide diferente, entonces yo no tengo por qué tener ningún miramiento con ningún árbitro, yo digo las cosas como las siento, sea quién sea y en este caso, siento lo mío. Yo como entrenador no he ganado un solo partido con esta señora, ni empatado siquiera, los árbitros saben manejar estas cosas”, dijo.

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La árbitro Marianella Araya fue muy señada por Jafet Soto. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Jafet Soto acudirá nuevamente a la Comisión de Arbitraje

Soto afirmó que tomará medidas más allá para frenar que Araya siga apareciendo en los juegos del Team.

“Este es un tema que ya tendré que ir a la Comisión de Arbitraje otra vez a hablar de las cosas, hay jugadas que se va a puro pito, pito, pito, que me dañan y más con ella, porque el tema es con ella”.

“Yo sé que la quieren llevar al mundial (femenino 2027) y quieren darle minutos, pero por qué no la ponen con otro equipo que no sea el nuestro, que la pongan con otro. Me encanta que vaya al mundial, que haya otro árbitro tico en el mundial, pero tampoco hagan las cosas a las fuerzas, no las fuercen”, agregó.

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El reclamo de Jafet Soto por el cierre del partido

Jafet cerró señalando que en el gol que cayó a los 96 minutos, se tomaron varios minutos para revisar la jugada y apenas reanudó el juego no repuso nada, sino que pitó de una vez el final.

“Yo me imagino que ella celebró muy bien también la derrota nuestra y eso sí me molesta. ¿Cuántos minutos más se tenían que jugar? Pero yo voy a seguir en esto, me van a tener que aguantar, porque voy a seguir diciéndolo”, finalizó.