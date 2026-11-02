Este es el calendario de Sporting para buscar el liderato y el de San Carlos para intentar colarse en semis

Sporting está a las puertas de meterse por primera vez en semifinales, mientras que San Carlos no se da por vencido en la lucha por colarse a la siguiente ronda.
Sporting jugará en casa este martes ante Pérez Zeledón, para seguidamente visitar el Morera Soto de Alajuela el sábado.
Tras el parón FIFA, los griegos se medirán al Inter San Carlos en condición de visitantes y cerrarán en Puente Piedra ante Puntarenas.
San Carlos visita a Puntarenas el miércoles, luego recibe a Pérez Zeledón en el Carlos Ugalde.
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Luego del parón FIFA, los Toros del Norte visitan a Escorpiones y cierran en casa ante Alajuelense.
Sporting es segundo por diferencia de goles, tras sumar 27 puntos; luego Saprissa tiene 25 puntos, Alajuelense ocupa el cuarto puesto con 23 puntos, mientras que San Carlos cuenta con 22 puntos en el quinto lugar.