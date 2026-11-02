Este es el calendario de Sporting para buscar el liderato y el de San Carlos para intentar colarse en semis

Sporting está a las puertas de meterse por primera vez en semifinales, mientras que San Carlos no se da por vencido en la lucha por colarse a la siguiente ronda.

Sporting jugará en casa este martes ante Pérez Zeledón, para seguidamente visitar el Morera Soto de Alajuela el sábado.

Sporting está en el segundo puesto. (Prensa de Sporting/Prensa de Sporting)

Tras el parón FIFA, los griegos se medirán al Inter San Carlos en condición de visitantes y cerrarán en Puente Piedra ante Puntarenas.

San Carlos visita a Puntarenas el miércoles, luego recibe a Pérez Zeledón en el Carlos Ugalde.

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Luego del parón FIFA, los Toros del Norte visitan a Escorpiones y cierran en casa ante Alajuelense.

Sporting es segundo por diferencia de goles, tras sumar 27 puntos; luego Saprissa tiene 25 puntos, Alajuelense ocupa el cuarto puesto con 23 puntos, mientras que San Carlos cuenta con 22 puntos en el quinto lugar.