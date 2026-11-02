¡Insólito! Max, la mascota del Cartaginés, cruzó una línea que no se había atrevido nadie

Max el Manigordo es todo un personaje en el Cartaginés. (Cortesía Gerald Brenes/Cortesía Gerald Brenes)

Max, la mascota del Cartaginés, es bien conocido por ser alegre, jocoso y muy aventado a la hora de animar los partidos en el estadio Fello Meza; sin embargo, este domingo cruzó una línea que sorprendió a muchos y hasta se hizo viral.

Durante el encuentro ante San Carlos, el manigordo estaba bailando frente a una de las mallas del estadio y, cuando todo el mundo se dio cuenta, estaba subido en el enrejado como si fuera un aficionado más, se brincó la cerca y llegó adonde estaba la gente.

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La afición no dejó que llegara al suelo, sino que lo recibió y se lo llevó alzado en hombros por varios metros mientras este seguía bailando y coreaban su nombre; todo eso al medio tiempo.

Sorprendió ver cómo, con el disfraz y todo, se subió sin problemas a la estructura, alzaba las manos mientras se sostenía en un poste, sin pensar siquiera en una caída ni nada por el estilo, para demostrar por qué para muchos es la mejor mascota del fútbol tico.

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Max es la mejor mascota del fútbol tico pic.twitter.com/hz15DQs5ZM — TD Más (@tdmascrc) November 1, 2026