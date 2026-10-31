A Allen Guevara le dijeron que no llegaría a primera y ahora está cerca de un récord histórico

A los 37 años, Allen Guevara está a las puertas de escribir su nombre en una de las páginas más importantes del fútbol costarricense. El volante de San Carlos tiene entre ceja y ceja una marca que durante años ha pertenecido a don Marvin Obando: convertirse en el futbolista con más partidos disputados en el balompié nacional.

A Guevara, quien vistió los colores del Municipal Liberia, Alajuelense (ganó 5 títulos con los rojinegros) y Cartaginés (campeón en el Clausura 2022), le faltan apenas siete encuentros para superar el récord de Obando, una cifra que representa mucho más que estadísticas pues, detrás de esa posibilidad, hay 18 años de carrera, sacrificios, disciplina y una constancia que le ha permitido mantenerse vigente en primera división, a donde un entrenador incluso le dijo que no llegaría por su estatura.

Don Marvin, quien hizo la mayor parte de su carrera en Herediano, jugó un total de 685 partidos. En segundo lugar está el limonense Julio Fuller, quien de 1975 a 1994 disputó un total de 684 encuentros y el Cusuco está en el tercer lugar, con 679 duelos.

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Allen Guevara está a las puertas de lograr un importante récord en el fútbol tico. Foto: prensa SC. (San Carlos/San Carlos)

679 partidos tiene Allen Guevara en el fútbol de la primera división.

El cuarto puesto le pertenece a Enrique Díaz, con 676 partidos, Danny Fonseca tiene el quinto lugar con 656 y Marvin Angulo, volante de Pérez Zeledón, suma 650 encuentros en el fútbol profesional costarricense.

Un orgullo

- ¿Cómo se siente ante la posibilidad de superar a Marvin Obando?

Para mí es un orgullo porque detrás de esa cantidad de partidos hay muchos años de sacrificio, disciplina, momentos buenos, momentos difíciles y al final uno se enfoca en eso, en escribir esa historia, para luego ver hacia atrás y ver que dejé algo que marca a las nuevas generaciones.

Allen Guevara está a las puertas de importante logro

Mi contrato con San Carlos vence al finalizar el Clausura 2027, la consigna es clasificar a semifinales, para estar más cerca de lograrlo, pero si no se pudiera dar, prácticamente superaría ese récord el otro torneo, si Dios quiere.

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Allen Guevara ganó cinco títulos nacionales con Alajuelense. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

- 679 partidos se dicen fácil, ¿pero cuánto ha costado llegar a esa cantidad de juegos?

Es difícil, cuando uno está joven, a veces nada más se preocupa porque llegue el momento de debutar, pero en el fútbol es más que eso. Hay que adaptarse a las circunstancias, hay que pagar un precio para mantenerse activo en esto del fútbol.

A veces hay que sacrificar cumpleaños, salidas y fiestas para cuidar el propio cuerpo y al final esa es la única forma en que uno puede trabajar para llegar a esa cantidad de tiempo activo.

Siempre hay que tener un respaldo, a veces no da solo con los entrenamientos en el club, yo busco la manera de tener un entrenamiento extra, de descansar y mi esposa siempre está ahí cuidándome.

- ¿Cómo se siente actualmente en San Carlos?

Contento, siempre sigo motivado por competir y todavía disfruto levantarme, entrenar, prepararme para un partido, sentir esa adrenalina. Creo que que cuando ya deje de sentir esas cosas, es cuando ya uno se tiene que preocupar por lo que sigue.

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Quiero seguir demostrándome que soy competitivo y quiero demostrar que tengo condiciones para seguir aportando.

Mi esposa Fernanda y mi hijo Ignacio (Nachito, como se le conoce) viven en Alajuela. Mi esposa tiene un negocio allá y yo vivo solo.

Allen Guevara se coronó campeón con Cartaginés, en el torneo de Clausura 2022. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- Allen, ¿todavía se considera liguista?

Alajuelense fue una institución que me dio muchísimo, donde viví grandes momentos, crecí como futbolista y conseguí títulos.

Pero Cartaginés también tiene un lugar muy especial en mi corazón porque tuve la oportunidad de vivir algo histórico, ser campeón y compartir una alegría enorme con su afición. Creo que sería injusto de mi parte elegir uno.

Hoy, más allá de ser seguidor de uno u otro, soy un agradecido con ambas instituciones. Hay camisetas que uno deja de vestir, pero las experiencias y el cariño se quedan para siempre.

- ¿Ha dimensionado el momento de su retiro?

Trato de vivir el día a día, lógicamente sí lo he pensado, sería un poco irresponsable de mi parte no tenerlo presente, pero trato de vivir el día a día, ver qué puedo aportar, obviamente ya uno sabe que no no no tiene las mismas condiciones que cuando tenía 20 años.

- ¿Y ha pensado a qué dedicarse cuando llegue el día del retiro?

Hace poco terminé los cursos para obtener la licencia de entrenador, la licencia A, y me gustaría seguir ligado al fútbol, me gustaría trabajar con jóvenes y ahora hay muchas oportunidades.

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- ¿Qué le han dejado más de 15 años de carrera?

Ha sido todo bien bonito, si lo practicás responsablemente, si tenés el enfoque, el fútbol te da muchas cosas. He conocido a muchas personas en el camino, he conocido países, es un ambiente muy bonito, si usted sabe manejar todo lo que hay alrededor de él.

Siempre me encantó el fútbol. Pasaba con un balón casi todo el día y siempre tuve en mi mente, siempre deseaba las cosas y siempre trabajaba para lograrlas.

Allen con su esposa Fernanda y su hijo Ignacio. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Sabía que era muy difícil y no te lo voy a negar, me quisieron cerrar puertas por mi estatura.

Cuando debuté en el Municipal Liberia, venía del alto rendimiento y un entrenador que estaba en la primera me dijo que no iba a poder debutar en primera división porque era muy pequeño.

Días después, ese entrenador se fue y llegó otro, quien me ayudó a debutar y hasta la fecha siempre ha sido constante y nadie me puede quitar esa ilusión y lo logré con trabajo, constancia y estoy a punto de ser el jugador con más apariciones en el fútbol de la primera división.