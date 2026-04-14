Allen Guevara contesta a Paulo Wanchope por comentarios sobre el campeonato del Cartaginés

Las palabras de Paulo César Wanchope sobre las supuestas afirmaciones de que el Cartaginés fue campeón por “guaba” en el 2022, según dijo Ronald Mauricio Montero, siguen haciendo eco; ahora fue Allen Guevara el encargado de dar su versión.
El técnico rechazó haber dicho que el campeonato fue por pura guaba, como había dicho Montero en un programa: “Lo que dije fue que había gente afuera que pensaba eso y que había que demostrarlo ganando otra vez”, mencionó días después Chope en Tigo.
Ante estas declaraciones de Paulo, el pasado domingo en la zona mixta del juego entre norteños y Guadalupe, Guevara fue consultado, ya que fue campeón con los brumosos.
“Cada quien entiende lo que quiere y en su momento como se sienta. Como al inicio no se daban los resultados, él dijo eso para ver si lograbámos despertar; es lo que recuerdo. En su momento no pasó a más; las cosas eran complejas y creo que después se iba a tomar personal, entonces en su momento se dio así”, añadió Allen en Tigo.
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Chope también habló de temas de licor dentro del camerino de aquel conjunto brumoso, algo a lo que Guevara también dio su versión al respecto.
“Puedo hablar de mi persona, nunca tuve ningún problema con él, lo respeté como jugador y entrenador; las situaciones que tuvo él podía manejarlas, ya que era el entrenador, la gestión del grupo él la tiene que dar y si hablo de personas, ya habría que preguntarles a ver qué opinan, yo solo hablo de mí”, explicó el jugador sancarleño.