¿Alajuelense podría dejar Repretel para irse a Fox Sports? Esto respondieron los manudos

León Weinstok aseguró que Liga Deportiva Alajuelense se mantiene firme en el contrato con Repretel hasta el 2031. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

La llegada de Fox Sports a Costa Rica abre muchas puertas para el morbo y la especulación de qué podría pasar con los equipos y sus derechos de transmisión, tema en el que muchos son celosos de responder.

Uno de los que animó fue Alajuelense, mediante el directivo León Weinstok, quien dio declaraciones al programa El Picadito de Radio Monumental.

En el espacio, al manudo le consultaron cómo ven la llegada de la cadena internacional y comentó que tienen un contrato largo con Repretel que los vincula por muchos años más.

LEA MÁS: FOX se mete con todo en Centroamérica y hace temblar a los canales que transmiten fútbol en el país

Contrato de Alajuelense con Repretel se mantiene firme hasta 2030 o 2031

“Queremo agradecer a Grupo Repretel, es un aliado muy importante de la institución con el que tenemos una relación de muchos años atrás y con el que nos vincula una relación, sino me equivoco, hasta el 2030 o 31, pero que ha sido nuestra casa por muchos años”.

Para Weinstok, como industria es positivo tener este tipo de opciones que dinamiza el mercado y es importante para el torneo nacional.

“Vemos con buenos ojos que tenemos una liga atractiva, con proyección y estamos expectantes a lo que esto pueda traer, pero a la vez estamos muy agradecidos con nuestra casa por todos los años que vienen y esta alianza que tenemos”, dijo.

LEA MÁS: ESPN lanza pronóstico y sorprende al decir cuál equipo tico quedaría fuera de semifinales

Fox llega a Costa Rica para transmitir el fútbol nacional y sumar acceso a espectáculos por la Liga Premier, Bundesliga, entre otros. (MICHAEL REAVES/Getty Images via AFP)

¿Puede Alajuelense romper su contrato televisivo? Esto respondió León Weinstok

¿Es posible que Alajuelense rescinda el contrato con Repretel? Como algunos manudos afirman les gustaría.

“Es algo que no hemos visto en detalle porque no se ha analizado en ese sentido. Hay que tomar en cuenta que en el momento que esto empezó y se presentó en las respectivas asambleas (la renovación con Repretel) ayudó a refinanciar la situación financiera del equipo en aquel momento y ayudó a refinanciar muchas deudas que se tenían y que hoy orgullosamente podemos decir que tenemos un equipo sin deudas bancarias”.

“En ese sentido, el contrato con Repretel es una relación a largo plazo, que siempre viene con un amarre, uno no podría ser, dicho popularmente, malagradecido en ese sentido, es algo que no hemos valorado, entendemos el sentir de la afición con algunos giros que se han dado”, comentó.

LEA MÁS: Ronaldo Cisneros renovó con Alajuelense y confirma el cariño que le tiene al equipo

El detalle clave: Alajuelense tiene dos contratos televisivos

León además detalló que los manudos tienen dos contratos televisivos, uno sobre la cobertura y producción de los partidos que es con Repretel y otro sobre la transmisión de los partidos que es lo que cubre FUTV, Son dos contratos aparte lo que complica más salirse.